Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, mülkiyeti belediyeye ait olan tarihi Meslek Fabrikası binasının Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından polis ablukası eşliğinde devralınmak istenmesine sert tepki gösterdi. Binanın harabe halindeki eski fotoğraflarını paylaşan Tugay, on yıllık emeği hatırlatarak "Hep ayıplanarak hatırlanacaksınız" dedi.

On yıllık emek ve belediye kaynakları

İzmir Meslek Fabrikası binası üzerindeki mülkiyet tartışmaları, polis müdahalesi ve tahliye girişimleriyle kriz noktasına ulaşırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’dan sürece dair çarpıcı bir arşiv paylaşımı geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden binanın 2007 ve 2008 yıllarına ait metruk fotoğraflarını yayımlayan Başkan Tugay, yapının bugünkü ihtişamlı haline tamamen belediye personeli ve yerel kaynaklarla getirildiğini vurguladı. Yaklaşık on yıl süren titiz bir restorasyon süreciyle ayağa kaldırılan tarihi Un Fabrikası’nın, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından "sahipsiz mal" muamelesi görmesini kabul edilemez bulduğunu ifade etti.

"Sizin bu binada hiçbir hakkınız yok"

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ve süreci yöneten yetkililerin tavrını "vicdan dışı" olarak niteleyen Dr. Cemil Tugay, yayımladığı mesajda sert ifadeler kullandı. Binanın restore edildiği yıllarda Vakıflar’ın ortada olmadığını hatırlatan Tugay, İzmir halkının vergileriyle ayağa kaldırılan bir değerin, hukuki zorlamalarla elinden alınmak istenmesine meydan okudu. Mesajında doğrudan yetkililere seslenen Başkan Tugay, "Gelip de sahipsizin malına çöker gibi el koyduğunuz bu binada hiçbir hakkınız yok. İzmir halkına ait bu tarihi yapının onca yıllık emeği belediyeye aittir. Sizin bu haksızlığınız hiçbir vicdanda kabul görmez," diyerek yapılan müdahalenin meşruiyetini sorguladı.

Ayıplanacak bir miras

Başkan Tugay, kamuoyuna yönelik yaptığı açıklamada bu girişimin İzmir’in kent belleğine ve halkın iradesine yönelik bir saldırı olduğunu savundu. Vakıflar Genel Müdürlüğü vekillerinin İzmir’in çıkarlarını değil, farklı ajandaları temsil ettiğini öne süren Tugay, bu sürecin sorumlularının kentin tarihinde kara bir leke olarak kalacağını ifade etti. "Hep ayıplanarak hatırlanacaksınız" cümlesiyle tepkisini zirveye taşıyan Belediye Başkanı, mülkiyet gasbı olarak nitelendirdiği bu durumun İzmirli vatandaşların adalet duygusunu derinden yaraladığını dile getirdi.

18:30'da açıklama yapacak

Dünya Sağlık Örgütü tarafından düzenlenen "Tek Sağlık Zirvesi"ne konuşmacı olarak katılmak üzere yurt dışında bulunan Dr. Cemil Tugay, krizin tırmanması üzerine programını tamamlayarak İzmir’e dönme kararı aldı. Tugay’ın akşam saatlerinde kente ulaşması beklenirken, İzmir halkı ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Meslek Fabrikası önünde gövde gösterisi yapacağı bildirildi. Saat 18.30’da fabrikanın önünde gerçekleştirilecek olan basın açıklamasında, Başkan Tugay’ın sürece dair hukuki ve siyasi yol haritasını daha detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. İzmir kamuoyu, tarihi binanın geleceği için akşam saatlerinde yapılacak bu kritik açıklamaya kilitlenmiş durumda.

