Son Mühür- İzmir siyaset ve basın dünyasının sevilen ismi CHP İzmir eski Milletvekili Atila Sertel, hakkında yakalama kararı verildiğini duyurdu.

''Ankara 58. Asliye Ceza Mahkemesi işte bu tweti attığım gerekçesiyle beni hakaret suçundan yargılıyor. Bana tebligat gelmemesine rağmen ifade vermeye gitmediğim gerekçesiyle hakkımda yakalama kararı çıkartılıyor.'' diyen Sertel,

''Kamuoyunun vicdanına sesleniyorum ve mahkemelerimizi boş yere meşgul edenler kadar bu davayı sürdürenleri de halkın vicdanına bırakıyorum.

19 Nisan 2020’de yaptığım bu paylaşımda hakaret var mı, Allah aşkına söyleyin.'' çağrısında bulundu.

Sertel'in polis eşliğinde İzmir Adliyesi'ne giderek ifade vereceği öğrenildi.

Beş yıl önceki paylaşımı...



Sertel'in paylaşımında Dokuz Eylül Üniversitesi eski Rektörü Nükhet Hotar hakkında sağlık çalışanlarının fazla mesaisini kestiği için eleştiride bulunduğu görüldü.