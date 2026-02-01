Son Mühür/ Beste Temel- Bornova’da yarıyıl tatilini bilimle harmanlayan öğrenciler için düzenlenen heyecan dolu serüven başarıyla noktalandı. Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Mutfakta Bilim" temalı Kış Bilim Kampı, çocukların teorik bilgileri mutfaktaki pratik uygulamalarla birleştirdiği eşsiz bir keşif yolculuğuna dönüştü.

Bilimin lezzetle buluştuğu dört günlük yolculuk

Bornova Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi ile Genç Kâşifler Bilim Evi’nin ortaklaşa yürüteceği Kış Bilim Kampı 2026, kapılarını meraklı gençlere açtı. 27–30 Ocak tarihleri arasında düzenlenen bu özel etkinlikte, "Mutfakta Bilim" ana teması işlenerek çocukların çevrelerindeki dünyayı farklı bir bakış açısıyla görmeleri sağlandı. Dört gün süren program boyunca katılımcılar; laboratuvar önlüklerini giyerek astronomiden kimyaya, matematikten teknolojiye kadar geniş bir yelpazede bilimin gizemli dünyasına adım attı.

Atölye çalışmalarıyla hayatın içinden deneyimler

Kamp programı, bilimi sıkıcı bir ders olmaktan çıkarıp günlük yaşamın eğlenceli bir parçası haline getiren zengin bir içerikle hazırlandı. Biyoloji, fizik, paleontoloji ve matematik gibi temel disiplinlerin uygulamalı atölyelerle işlendiği kampta öğrenciler, yiyeceklerin kimyasal yapısını inceledi ve yemek tariflerinin ardındaki matematiksel dengeleri keşfetti. Canlıların beslenme alışkanlıklarından sebzelerin tarihsel kökenlerine kadar pek çok farklı başlıkta sunumlar izleyen gençler, öğrendikleri bilgileri anında deneylerle test etme imkânı buldu. Bu interaktif yaklaşım, çocukların bilimi dokunarak ve yaşayarak içselleştirmesine olanak tanıdı.

Genç zihinler bilimle geleceğe hazırlanıyor

Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen ve 6, 7 ile 8. sınıf öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği Kış Bilim Kampı, sadece bilgi aktarımı değil aynı zamanda sosyalleşme fırsatı da sundu. Tatil dönemlerini verimli bir şekilde değerlendiren genç kaşifler, karmaşık bilimsel kavramları oyunlar ve yaratıcı süreçlerle kavramanın mutluluğunu yaşadı. Deney odaklı öğrenme metodu sayesinde çocukların keşfetme arzusu tetiklenirken, analitik düşünme yeteneklerinin gelişimine de büyük katkı sağlandı.

Başkan Ömer Eşki: "Sorgulayan bir nesil Bornova'nın teminatıdır"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kampın kapanışıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, bilimin çocukların zihinsel gelişimindeki kritik rolüne dikkat çekti. Bilimi çocukların günlük rutinlerine dahil etmeyi bir vizyon olarak benimsediklerini ifade eden Başkan Eşki, merak duygusunun her başarının temelinde yattığını belirtti. Eşki, konuşmasında şunları kaydetti: "Çocuklarımızın hayata sorgulayan gözlerle bakması, üreten ve araştıran bireyler olarak yetişmesi en büyük önceliğimizdir. Bilimle büyüyen bu nesil, Bornova’nın ve ülkemizin yarınlarını aydınlatacak en büyük güç olacaktır."

