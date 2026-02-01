Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in Torbalı ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden şiddetli yağışlara karşı belediye birimleri tam kadro sahaya indi. 60 mahallenin tamamında eş zamanlı yürütülen çalışmaları bizzat koordine eden Belediye Başkanı Övünç Demir, ilçenin kronikleşen su baskını sorununa son verecek 9 kilometrelik dev altyapı projesinin startını verdi.

60 mahallede kesintisiz mesai

Hafta sonu etkisini artıran ve ilçeyi etkisi altına alan yoğun yağış dalgası, Torbalı Belediyesi’ni harekete geçirdi. Yağışın başladığı ilk dakikalardan itibaren Fen İşleri, Park Bahçeler, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentin dört bir yanına dağılarak olası mağduriyetlerin önüne geçti. Belediye Başkanı Övünç Demir, makam koltuğu yerine sahadaki operasyon merkezinde yer alarak, 60 mahalledeki çalışmaları anlık olarak yönetti. Alınan stratejik önlemler sayesinde, yoğun yağışa rağmen ilçe genelinde hayatın olağan akışı bozulmadan devam etti.

TİM ve sosyal yardım ekiplerinden dayanışma örneği

Saha ekiplerinin teknik müdahalesine, dijital ve sosyal birimler de tam destek verdi. Torbalı İletişim Merkezi (TİM), 7/24 çalışma esasıyla vatandaşlardan gelen ihbarları saniyeler içinde ilgili birimlere ulaştırarak çözüm hızını maksimum seviyeye çıkardı. Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle evinden çıkamayan veya yağıştan etkilenen vatandaşların imdadına Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetişti. Sıcak yemek servisinden temel ihtiyaçların karşılanmasına kadar her alanda vatandaşın yanında olan belediye ekipleri, kriz anında toplumsal dayanışmanın en güçlü örneğini sergiledi.

Haziran ayında büyük dönüşüm başlıyor: 9 kilometre altyapı

Yağış sürecini başarılı bir koordinasyonla yöneten Başkan Övünç Demir, Torbalı halkına ilçenin geleceğini inşa edecek stratejik bir müjde verdi. Mevcut altyapının hızla artan nüfus karşısında yetersiz kalmasını engellemek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir protokol yürütüldüğünü açıklayan Demir, Haziran ayında başlayacak dev projeyi duyurdu. Yaklaşık 9 kilometrelik bir hattı kapsayacak olan yeni altyapı çalışmasıyla birlikte, Torbalı’nın yağmur suyu tahliye kapasitesi modernize edilecek. Bu yatırım sayesinde, ilçenin önümüzdeki yıllarda çok daha şiddetli yağışlara karşı tam koruma sağlaması ve su taşkınlarının kalıcı olarak tarihe karışması hedefleniyor.

Kesintisiz iletişim hattı ve yeni yağış uyarısı

Haber merkezlerine yansıyan son bilgilere göre Başkan Demir, yarın öğle saatlerinden Pazartesi sabahına kadar sürmesi beklenen yeni bir yağış dalgası için de uyarılarını yineledi. Tüm ekiplerin saha nöbetine devam edeceğini belirten Demir, vatandaşların her türlü talep ve şikayet için Torbalı İletişim Merkezi’ne 0232 856 6666 numaralı hattan veya kurumsal WhatsApp destek kanalı üzerinden günün her saati ulaşabileceklerini hatırlattı. Belediye, teknolojik altyapısı ve mobil ekipleriyle yeni haftaya da tam hazırlıklı giriyor.

