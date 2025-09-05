Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi’nde usulsüz işlemler yapıldığı gerekçesiyle Başkan Özgür Çelik’in görevden alınıp, yerine Gürsel Tekin’in başında bulunduğu bir çağrı heyetinin atanmasının ardından, CHP İzmir’de başlayan olağanüstü kurultay toplantısına kimlerin katılıp imza verdiği belli oldu.

CHP İzmir’in önemli isimleri toplantıya katıldı

CHP İzmir İl Sekreteri Tevfik Türk’ün ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın öncülüğünde CHP İzmir İl Binası’ndaki toplantıda ismi il başkanlığı için geçen Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, eski il gençlik kolları başkanı Burak Kotan, Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan’a yakınlığıyla bilinen YDK üyesi Ekincan Aksoy ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Niyazi Arslan’ın toplantıya katılarak, imza verildiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’na yakın isimler toplantıya katılmadı

Ayrıca, önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal’ın ve CHP’nin eski Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin’in ve ismi bir süredir siyaset kulislerinde sık sık gündeme gelen Azimet Gürbüz’ün ise toplantıya gelmeyerek, imza atmadığı aktarıldı.

Kimler imza attı?

CHP İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıya katılarak, imza atan isimler şu şunlar: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey, Önceki Dönem Menemen İlçe Başkanı Ömer Güney, Buca Belediyesi Meclis Üyesi Hacer Taş Gültepe, İsfahan Naki, İZENERJİ Genel Müdür Yardımcısı Erdal Mansuroğulları, Bergama İlçe Başkanı İsmail Durmaz’ın eşi Seda Durmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Niyazi Arslan, Önceki Dönem Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Didar Geyik, Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, YDK Üyesi Ekincan Aksoy, Eski İl Yöneticisi Münir Sirhan Özen, Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, Eski Eski İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, Eski İzmir İl Yöneticisi Yasin Ergül, Urla İlçe Başkanı Pelin Karasakal Güntürkün.