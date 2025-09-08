Son Mühür- CHP İstanbul il başkanlığında CHP'lilerin direnişi devam ederken kayyum olarak atanan Gürsel Tekin binaya giriş için alana geldi.

''Burası baba ocağımız. Özgür Çelik'e de yeter, bize de yeter'' diyen Gürsel Tekin'e basın açıklaması sırasında bazı cisimlerin atıldığı görüldü.

Beraberindeki polislerle binaya girmeye çalışan Gürsel Tekin'e CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den sert tepki geldi.



CHP Baba ocağını satanı affetmez...



''CHP’nin kapısına polislerle dikilip, bu darbe girişiminin başındaki Erdoğan’ın ağzından çıkan “CHP’nin iç meselesi” yalanını papağan gibi tekrarlıyor. Partimizin kapısında, milletin iradesine saldıran sarayın sözcülüğünü yapıyor. Görevi belli: Sarayın emir eri, darbenin taşeronu olmak!'' sözleriyle Gürsel Tekin'i hedef alan Murat Emir,

''Mahkeme koridorlarından sarayın sopasıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, utanmadan “Partimizi mahkeme koridorlarından kurtarmak için buradayız, bir kayyum değiliz” diyebiliyor. Nerede söylüyor bunu? Baba ocağını savunan partililerimize, milletvekillerimize müdahale eden polis ablukasının ortasında, dün gece il binamıza girişimizi engelleyen o utanç korumasının arkasında!

İşte gaflet budur, işte dalalet budur, işte hıyanet budur!



Partimizi işgal etmek isteyenlerle saf tutmak, sarayın mahkemesinden atama ile gelip halkın iradesine darbe vurmak ihanettir!

Cumhuriyet Halk Partisi, baba ocağını satmaz; satmaya kalkanı da affetmez.'' mesajı verdi.