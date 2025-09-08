Son Mühür- Türkiye’nin gündemine oturan müzik grubu Manifest hakkında başlatılan “teşhircilik” soruşturması sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor. Gruba destek mesajları kadar, eleştiriler de art arda geliyor.

İlk +18 konser

Manifest, önceki akşam İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta 18 yaş sınırıyla düzenlenen ilk konserini verdi. Grubun sahnedeki kıyafetleri ve dans gösterileri, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Savcılıktan “Teşhircilik” soruşturması

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran konser sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Manifest hakkında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla re’sen soruşturma başlattı. Bu karar, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı görüşlerle değerlendirildi.

Fulya Öztürk'ün paylaşımı gündem oldu

Soruşturmanın yankıları sürerken gazeteci Fulya Öztürk, Manifest’in konserini “korkunç” bulduğunu ifade eden bir paylaşım yaptı. Öztürk’ün bu çıkışı da sosyal medyada yoğun tartışmalara neden oldu.