Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı, 38. Olağan İl Kongresi’nin iptal edilmesi ve yerine kayyum atanması kararının ardından olağanüstü kongresini bugün yapıyor. İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla görevden alınan mevcut yönetimin yerine Gürsel Tekin başkanlığında bir heyet kayyum olarak atanmıştı. Ancak partililerin tepkisi üzerine CHP olağanüstü kongre kararı alarak süreci başlattı.

Kongre Beşiktaş’ta yapılıyor

Olağanüstü kongre, bugün saat 11.00’de Beşiktaş’taki Süleyman Seba Sanat Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. 595 delegenin oy kullanacağı kongrede Özgür Çelik yeniden aday olarak yarışacak. Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılacak kongreye parti içi büyük bir katılım bekleniyor.

Gürsel Tekin oy kullanamayacak

Mahkemenin aldığı kararla kayyum başkan olarak görevlendirilen Gürsel Tekin ise delege olmadığı için oy kullanamayacak. Avukat Hüseyin Ersöz, kongrede yeni yönetimin seçilmesiyle birlikte kayyum görevinin de kendiliğinden sona ereceğini belirtti.

Özgür Özel’in açıklamaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkeme kararının hemen ardından İstanbul’a giderek parti teşkilatına destek vermişti. Özel, “Benim vekilim Özgür Çelik’tir ve görevinin başındadır” diyerek kayyum kararını tanımadıklarını ifade etmişti. Bu açıklamanın ardından Özgür Çelik, olağanüstü kongre sürecini başlattıklarını duyurmuştu.

Özgür Çelik tek aday

Olağanüstü kongrede tek aday olarak çıkan isim mevcut il başkanı Özgür Çelik oldu. Çelik, partililerden güven tazeleyerek yeniden il başkanı seçilmeyi hedefliyor. İlçe kongrelerinde belirlenen delegelerin oy kullanacağı seçimle CHP İstanbul’un yeni yönetimi belirlenecek.

Diğer davalar Ankara’ya gönderildi

Bu arada İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile 21 ve 22’nci Olağanüstü Kurultaylarının iptali ve 39. Olağan Kurultay sürecinin tedbiren durdurulması istemiyle açılan davaları yetkisizlik gerekçesiyle Ankara’ya gönderdi.