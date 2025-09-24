Balıkesir’de balıkçı tezgahları, av yasağının 1 Eylül’de sona ermesiyle sardalya ile doldu. Kilogramı 200 liradan satılan sardalya, vatandaşların yoğun ilgisiyle kısa sürede sezonun en çok tercih edilen balığı oldu.

“En yağlı ve en lezzetli balık sardalya”

2025-2026 balık av sezonunun güzel başladığını söyleyen balıkçı esnafı Mert Akgün, sardalyanın mevsim şartları nedeniyle en yağlı ve lezzetli zamanında olduğunu belirtti. Talebe yetişmekte zorlandıklarını ifade eden Akgün, “Havaların soğumasıyla diğer balıklar da lezzetlenecek. Hamsi henüz yağlanmadı, tavaya uygun ama mangalda tat vermedi” dedi.

Sardalya 200, hamsi 250 lira

Tezgahlarda sardalya 200 liradan satışa sunulurken, hamsi 250-300 lira, kolyoz ve istavrit ise 200 liradan satıldı. Fiyatların hava şartlarına bağlı olarak değişebileceğini vurgulayan Akgün, “Hava estiğinde balıkçılar denize açılamadığı için balık azalıyor ve fiyat artabiliyor. Ancak bu sezon bol ve ucuz balık yiyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Haftada iki kez balık tüketin”

Vatandaşlara doğal ve sağlıklı gıda olarak balığı öneren Akgün, “Haftada en az iki kez balık tüketin. Gerekli vitamini ve enerjiyi balıktan alabilirsiniz” tavsiyesinde bulundu.

Palamut bu sezon yok gibi

Sezonun sonuna gelinmesine rağmen palamut balığının ağlara girmediğini belirten Akgün, “Palamut popülasyonunda ciddi bir düşüş var. Sezon başında görülmedi, bu nedenle sonradan da olacağını zannetmiyorum” diye konuştu.