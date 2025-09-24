Son Mühür- 2026 yılına girerken milyonlarca çalışanın gündeminde asgari ücret zammı bulunuyor. Temmuz ayında ara zam yapılmaması ve artan yaşam maliyetleri, asgari ücretlilerin gelirini ciddi şekilde baskı altına almış durumda. Bu durum, "2026 asgari ücreti ne kadar olacak?" sorusunu öne çıkardı.

Açlık sınırı 27 bin TL’yi aştı

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesinde yayımlanan yazısında açlık sınırının 27 bin TL’yi geçtiğine dikkat çekti. Karakaş, asgari ücretin temel ihtiyaçlar olan konut, gıda, sağlık ve ulaşımı karşılayacak düzeyde belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Mevcut asgari ücret ile yaşam maliyeti arasında 12 bin TL fark

Türk-İş’in verilerine göre, bekar bir işçinin aylık yaşama maliyeti 34 bin 981 TL olarak hesaplanıyor. Karakaş, mevcut asgari ücret ile bu rakam arasındaki farkın 12 bin 877 TL olduğunu belirterek, bu kaybın yüzde 63’e denk geldiğini vurguladı.

2026 asgari ücret açlık sınırının altında kalabilir

Karakaş, 2026 yılı asgari ücretiyle ilgili net bir rakam vermenin erken olduğunu belirterek, “Ancak yeni asgari ücret, Şubat 2026’da açıklanacak açlık sınırının altında kalacak gibi görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Uzman tahmini: En az %20 zam bekleniyor

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2025 yılında asgari ücretin yüzde 30 artırıldığını hatırlatarak, 2026 için en az yüzde 20 artış öngördüğünü açıkladı. Bu oran gerçekleşirse, asgari ücretin 26 bin 524 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

İşveren yükü ve destek önerileri

Erdursun, işveren üzerindeki yükü hafifletmek için seyyanen destek ve vergi indirimlerinin uygulanmasının önemli olduğunu belirtti.

Memur ve emekliler için zam beklentisi

2025 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30 civarında olduğunu söyleyen uzmanlar, memurlar ve memur emeklileri için zam oranının yüzde 18 civarında olabileceğini ifade etti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri içinse zam beklentisi yüzde 12 seviyesinde. Şu anda en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL seviyesinde bulunuyor ve kira giderleri dikkate alındığında bu maaşların yetersiz kaldığı vurgulanıyor.