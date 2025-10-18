Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) dikkat çeken bir açıklama geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tokat’ta görev yapan Piyade Er Eyüp Güner’in eğitim esnasında rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Piyade Er Eyüp Güner’in, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Tokat’ta görev yapmakta olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Eyüp Güner, eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ekim 2025 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"