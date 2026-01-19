Son Mühür - CHP Milletvekili Umut Akdoğan, Murat Çalık’ın bulunduğu hastane önünde basın açıklaması yaptı. Akdoğan, yaşanan sürecin artık tahammül sınırlarını aştığını belirterek, “Artık canımıza tak etti. İş Murat Çalık Başkan’ın hayatına kast etmeye doğru adım adım değil, koşar adım gidiyor” dedi.

“Kendi doktoruna götürülmedi”

Akdoğan, Murat Çalık’ın İzmir Katip Çelebi Hastanesi’nde ameliyat edildiğini, dikişlerinin alınması ve kontrollerinin yapılması gerekirken ameliyatı gerçekleştiren ekibe götürülmediğini ifade etti.

İki gün önce gece saatlerinde ciddi bir sağlık sorunu yaşandığını, ödem ve su toplanması nedeniyle yeniden hastaneye sevk edildiğini aktaran Akdoğan, buna rağmen Çalık’ın yine kendi doktoruna değil, İzmir Şehir Hastanesi’ne götürüldüğünü söyledi.

“Türkiye’de bunun örneği yok”

Akdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de hangi yurttaş ameliyat olduğu hastane yerine başka bir hastaneye kontrole götürülür? Hangi yurttaş ameliyat eden doktor yerine başka bir doktora kontrol ettirilir? Bunu yaşayan biri varsa çıksın söylesin.” Akdoğan, Murat Çalık’ın ağır sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutulmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“Bu yapılanlar savaş suçlusuna bile yapılmaz”

Sürecin tıbbi, hukuki ve vicdani hiçbir karşılığı bulunmadığını ifade eden Akdoğan, “Bu yapılanlar bir savaş suçlusuna bile yapılmaz. Murat Çalık bariz ve aleni biçimde ölüme sürükleniyor” dedi. Şah damarına çok yakın bir bölgeden ameliyat edilen bir kişinin 48 saat sonra cezaevi koşullarına gönderildiğini hatırlatan Akdoğan, bunun akılla, bilimle ve vicdanla açıklanamayacağını dile getirdi.

“Tedaviyi reddetti, yine cezaevine gönderildi”

Akdoğan, Murat Çalık’ın İzmir Şehir Hastanesi’nde tedaviyi reddettiğini ve kontrollerinin Katip Çelebi Hastanesi’nde yapılmasını istediğini açıkladı. Bakanlık dahil ilgili birimlerin de bu görüşte olduğunu söyleyen Akdoğan, buna rağmen Çalık’ın Katip Çelebi Hastanesi’ne sevk edilmesi gerekirken yeniden cezaevine gönderildiğini ifade etti.

“Bu bir işkencedir”

Açıklamasında sert sözler kullanan Akdoğan, “53 yaşında, kanserle mücadele eden bir insan cezaevinde tutuluyor, hastane hastane gezdiriliyor. Bu bir işkencedir. İşkence suçunda zaman aşımı yoktur” dedi. Süreci yürütenler hakkında derhal soruşturma açılması gerektiğini vurgulayan Akdoğan, Adalet Bakanlığı ve ilgili kurumları göreve çağırdı.

“Türkiye’yi vicdana davet ediyorum”

Akdoğan, kamuoyuna çağrıda bulunarak, “Bütün Türkiye’yi vicdana davet ediyorum. Murat Çalık’ın derhal cezaevi koşullarından çıkarılması gerekir. İçinde bulunduğumuz şartlar Murat Çalık’ı ölüme mahkum ediyor. Annesi ve ailesi perişan” ifadelerini kullandı.