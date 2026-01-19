Bayraklı’dan Özel Gereksinimli Bireylere Yeni Kurslar

Son Mühür/ Merve Turan - Bayraklı Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama katılımını artırmak ve sanatsal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla yeni kurs programlarını hayata geçirdi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülecek çalışmalar kapsamında müzik kursu, ahşap boyama kursu ve basit malzemelerle geri dönüşüm kursu düzenlendi.

Amaç yetenekleri ortaya çıkarmak

Programlarla birlikte katılımcıların yeteneklerini keşfetmesi, üretim süreçlerine aktif biçimde katılması ve sosyal yaşamda daha görünür hale gelmesi hedeflendi. Kurslar aracılığıyla özgüvenin güçlendirilmesi, birlikte üretme ve paylaşma kültürünün desteklenmesi amaçlandı.

Eğitimler Osmangazi Semt Evi’nde

Kurslar Osmangazi Semt Evi’nde gerçekleştirilecek. Programlara katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 26 Ocak Pazartesi olarak belirlendi. Başvurular ve detaylı bilgi, belediyenin ilgili birimleri üzerinden sağlandı.

Başkan Önal: “Kapsayıcı hizmet anlayışı kararlılıkla sürdürülüyor”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, özel gereksinimli bireylere yönelik çalışmaların sosyal belediyecilik anlayışının temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti. Önal, “Bayraklı’da her bireyin üretme, kendini ifade etme ve toplumsal yaşamın içinde yer alma hakkı bulunuyor. Sanat ve üretim odaklı bu kurslar, özel gereksinimli bireylerin yeteneklerini ortaya koyabileceği güvenli alanlar oluşturdu. Kapsayıcı hizmet anlayışı kararlılıkla sürdürülecek” değerlendirmesinde bulundu.