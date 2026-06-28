Türkiye’de deri sektörü, firmaların görünürlüğünü ve doğru alıcılarla temasını artırmak için harekete geçti. Dış satıma ‘otel fuarcılığı’ olarak adlandırılan modeli uygulamaya koyan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, hedef ülkelerde seçilen otellerde organizasyonlar gerçekleştiriliyor. Otellerde belirlenen salonlar geçici olarak showrooma dönüştürülürken; Türk firmalar da bu alanlarda ürünlerini sergiliyor.

Süreç hakkında bilgiler veren birliğin yönetim kurulu başkanı Halil Gündoğdu, “Gerçekten inanılmaz kaliteli ürün ortaya koyan ve hızlı servis verebilen bir sektöre sahibiz. Dolayısıyla sektörü ve ürünlerini daha iyi tanıtmamız gerekiyor. Biz çok kaliteli ürünler üretebiliyoruz ama burada dünyadaki büyük alıcılar bunun farkında olmayabiliyor. Biz bu farkındalığı en iyi şekilde otel fuarcılığı ve ikili görüşme ile açmayı hedefliyoruz” dedi.

Firmalar alıcıyla buluşuyor

Uygulamaya soktukları modelde Türk misafirperverliğini de öne çıkardıklarını belirten Gündoğdu, “Müşterilerimizi otelde Türk geleneksel misafirperverliği ile karşılıyoruz. Bu onlar için de bizler için de çok değerli. Öncelikle ülkemizi tanıtmamız lazım. Ülke imajının sektör imajından daha önemli olduğuna inanıyoruz. Önce ülkemizin o misafirperverliğini firmalara gösteriyoruz. Türk kahvesi ve geleneksel lezzetleri gibi her şeyi tattırdıktan sonra ihracatçımızın ürünlerini teşhir ettiği salona davet edip orada ticaret yapmak isteyen firmayı bir araya getirmiş oluyoruz. Büyük balo veya konferans salonlarını bir nevi bir showroom havasına sokuyoruz. Burada genelde biz 15-20 civarı firmayı götürüyoruz ve karşılığında da en azından 35-40 profesyonel alıcıyı getirmiş oluyoruz” diye konuştu.

“Daha fazla yoğunlaşacağız”

Modeli ilk kez üç yıl önce Kazakistan’da uyguladıklarını geçen yıl da Yunanistan’ın Atina kentinde olduklarını söyleyen Gündoğdu, “Otel fuarcılığı için sektörden talepleri topluyoruz. Hangi ülkelerde daha zayıfız, hangi ülkelerde ürünler satılabilir ona göre oralarda daha fazla yoğunlaşacağız. 2027'de en azından 5-6 ülkede bu sistemi uygulamak istiyoruz. Modelle ilgili geri dönüşler gerçekten çok iyi. Fuar alanında siz istediğiniz müşteriye ulaşamıyorsunuz. Buradaki amaç ve gaye doğru alıcıyla bizim ihracatçıyla bir araya getirmek. Belki o anda bu iş ticarete dönmeyebiliyor ama o iletişimden sonra işler daha hızlı ve güzel bir şekilde sonuçlanıyor. Buradaki ihracatçımız dediğim gibi genelde uluslararası fuarlarda çok iyi yerlerde olamayabiliyoruz. Ama otel fuarcılığında bunu ortadan kaldırıyoruz. Buradaki amacımız alıcıyla ihracatçımızı, doğru alıcıyla doğru ihracatçıyı bir araya getirmek. Önümüzdeki dönemlerde yeni pazarlara açılıyoruz. Özellikle Amerika'da eylül ayında yapacağımız bu otel fuarcılığı diye adlandırıldığımız sistemle çok daha etkili olacağız” mesajı verdi. Gündoğdu, bu yöntemle birçok başarılı anlaşmaya imza attıklarını da sözlerine ekledi.