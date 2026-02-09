Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bir süredir kentte yerel yöneticiler üzerinden kamuoyuna yansayan problemler ile ilgili il başkanlığında belediye başkanları ile birebir görüşme gerçekleştiriyor.

CHP Genel Merkezi İzmir'de gerekli adımları attı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir örgütünde son dönemde yaşanan sorunların ele alınması ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla iki genel başkan yardımcısını görevlendirdi. Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in, İzmir’de kapsamlı temaslarda bulunması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda Aytekin ve Zeybek, bugün CHP İzmir İl Başkanlığı’na gelerek ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanlarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Parti örgütü ve yerel yönetimler arasındaki uyumun masaya yatırıldığı toplantılara, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün de katılması bekleniyor.

İzmir'e dair yeni adımlar konuşulacak

Görüşmelerde, İzmir özelinde yaşanan örgütsel ve yerel yönetim kaynaklı sorunların tespit edilmesi, sahadan gelen taleplerin dinlenmesi ve genel merkezin yol haritasının netleştirilmesi hedefleniyor. Parti kulislerinde, temasların ardından İzmir örgütüne yönelik yeni adımların gündeme gelebileceği konuşuluyor.

Görüşmelere başlandı

CHP Genel Merkezi’nin, İzmir’de son dönemde gündeme gelen ilçe ve belediye kaynaklı sorunları kapsamlı biçimde ele alacağı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Buca’da İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın görevden alınması süreci, Karabağlar’da muhalif meclis üyeleriyle yaşanan gerilim, Karşıyaka’da Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Belediye Başkanı Yıldız Ünsal arasında yaşandığı belirtilen çekişme ile Konak’ta ortaya çıkan sorunlar masaya yatırılacak.