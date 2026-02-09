İKÇÜ İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla sigarayı bırakan hastalarını ödüllendirdi. Etkinlikte, sigarayı bırakmayı başaran bireylere gül ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Çalık, sigaranın erken ölüm nedenleri arasında önlenebilir bir risk faktörü olduğunu belirterek, özellikle akciğer kanserinin yüzde 90 oranında sigara kullanımından kaynaklandığını vurguladı. Çalık, “Sigara, kalp damar hastalıklarında olduğu gibi yaşam kaybına yol açan ciddi bir faktördür. Sadece aktif içicilik değil, pasif içicilik de sağlık açısından önemli bir tehdittir. ‘Sigara içmiyorum’ demek yeterli değil; sigara dumanına maruz kalınmayan ortamlarda bulunmak gerekiyor. Hastalarımıza sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakmalarını öneriyoruz. Biz de hastane olarak bu süreçte üzerimize düşeni yapıyoruz” dedi.

Sigarayı bırakma süreci ve destek

Aile Hekimliği Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Berna Aydoğmuş Bergen, polikliniğe başvuran hastaların önce genel sağlık durumlarının değerlendirildiğini ve ardından bireysel bir takip planı oluşturulduğunu ifade etti. Bergen, “İlaç tedavisi veya davranışsal değişikliklerle destek sağlıyoruz. Uzun süreli bağımlılık durumlarında her iki yöntem birlikte uygulanıyor. Öncelikli olarak hastaların kararlılığı ve iradesi, tedavimizin temelini oluşturuyor. İzlem ve düzenli takip ile hastalarımızı destekliyoruz. Bir kişiyi bile sigaradan uzaklaştırmak büyük bir başarıdır” dedi.

Başarı oranlarının memnun edici olduğunu aktaran Bergen, “Polikliniğimizden bazı hastalar sadece davranış değişikliği ile, bazıları ise ilaç tedavisi ile sigarayı bırakmayı başardı. Buradaki davranış değişikliği, yaşam tarzına yönelik küçük ama etkili düzenlemeleri içeriyor. Sigara bağımlılığı, tıpkı şeker hastalığı gibi bir hastalık olarak ele alınmalıdır. Hem ilaç tedavisi hem de yaşam tarzında değişiklikler gerekiyor. Örneğin, nikotinden uzak kalmak için bazı alışkanlıkları değiştirmek şart. İlaç tedavisinin süresi ortalama 25 gündür, bazı hastalarımız daha kısa veya uzun sürede başarı sağlıyor. Günde iki paket sigara içen bir hastamız, ilaç desteği ile 4-5 aydır sigara kullanmıyor” şeklinde konuştu.

Başarı hikayeleri

Nevin Gelen (54), 33 yıllık sigara geçmişine son verdiğini belirterek, “Sağlığım tehlikeye girdi. Merdiven çıkarken nefesim kesiliyor, çabuk yoruluyordum. Ailede sigaraya bağlı hastalık geçmişi de olunca polikliniğe başvurdum. Hiç ilaç kullanmadan, doktorun telkinleri ve konuşmalarıyla sigarayı bıraktım. İlk günler zor olsa da sonrasında kolaylaştı. Herkes bırakabilir” dedi.

Emrullah Çiftçi (64) ise 52 yıllık sigara kullanımını sonlandırdığını belirterek, “Kendi planımı yaptım, eşime söyledim ve polikliniğe gelerek şansımı denedim. Şimdi çok rahatım, nefes alabiliyorum, başım ağrımıyor. Daha önce de bırakmayı denemiştim ama bu kez başarılı oldum” diye konuştu.

Mehmet Şerif Gökalp (52) de deneyimini, “38 yıldır sigara içiyordum. Sağlığım bozuldu, enfeksiyonlar arttı. Doktorun yönlendirmesiyle 20 gün önce bıraktım. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. İsteyen herkes bırakabilir; ‘bir taneden bir şey olmaz’ dememeli ve tekrar başlamamalı” sözleriyle paylaştı.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği, hem ilaç desteği hem de davranış değişikliği ile sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara profesyonel destek sağlamayı sürdürüyor.