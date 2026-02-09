Son Mühür / Seçil Ünlü- İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 7'si serbest bırakıldı. Aralarında belediye yöneticilerinin de bulunduğu 19 şüphelinin ifade işlemleri ise devam ediyor.



Mahkemeden İlk Kararlar Geldi



Buca Belediyesi’nde rüşvet karşılığı usulsüz ruhsat verildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada bugün kritik bir aşamaya geçildi. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden, savcılığın adli kontrol talebiyle mahkemeye gönderdiği 7 kişi, Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı.



19 Şüpheli İçin Kritik Bekleyiş



Öte yandan, savcılığın doğrudan tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk ettiği, aralarında Ruhsat ve Denetim Müdürü İ.B.’nin de bulunduğu 19 kişinin ifade verme süreci ise sürüyor.

Yoğun güvenlik önlemleri altında devam eden duruşmada, şüphelilerin imar yolsuzluğu ve haksız menfaat sağlama iddialarına karşı savunmaları alınıyor.