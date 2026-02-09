Son Mühür /Erkan Doğan - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a işçilerinin borçlarının ödenmesi amacıyla 'kredi kullanma yetkisi' verilmişti. Kredinin onaylanıp onaylanmadığı tam bir bilmeceye dönüştü.



AK Partili Polat “Buca Belediyesi kredi çekme şartlarını yerine getirdi mi? Uğur Bey ne dediğinin farkında değil!”

Buca Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Murat Polat, Son Mühür’e yaptığı açıklamada, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’a mecliste ‘oy birliği’ ile kredi kullanma yetkisi verdiklerini belirterek, “Kapalı grup toplantısında işçi alacaklarının ödenmesi şartıyla bu krediye ‘kabul’ oyu vereceğimizi söyledik. CHP Grup Başkan Vekili Uğur Aydın, mecliste de kredi ile ilgili konuşma yaptı. Ancak Uğur bey ne dediğinin farkında değil. Yönetimsel zafiyetleri yetkisi olmayan insanlar üzerine bırakıp oradan çekilip kendi tabanını diri tutmaya çalışıyor Bizim AK Parti grubu olarak bu konuda bir yetkimiz yok. Belediye olarak bankanın kredi çekme şartlarını yerine getirdin mi? Getirdim de mi vermiyorlar. O zaman Uğur Bey, bu konuda ‘Biz şartları yerine getirdik kredi vermiyorlar de, banka da bir açıklama yapsın o zaman’ biz de öğrenelim neler olduğunu. Biz kapalı kapılar arkasında neler konuşuyorsunuz bilmiyoruz ki” dedi.

“Buca Belediyesi katı atık bedeli ile işçi borçlarını ödeyebilir, bu para neden bugüne kadar tahsil edilmedi?”

Buca Belediyesi adına İZSU Genel Müdürlüğü tarafından tahsil edilen katı atık bedellerinin 31 Haziran 2024 itibari ile 46 milyon 170 bin lirayı bulduğunu kaydeden Polat, “Belediyemizin hakkı olmasına rağmen hala bu para belediye kasasında yoktur. Asıl skandal para değildir. Bu para için tek bir takip işlemi bile yapılmamıştır. Buca’da her gün para yok denilirken, neden 46 milyon 170 bin liraya dokunmuyorsunuz. Bu para ortada yok iken kimler susmuştur. Bu para neden bugüne kadar tahsil edilmemiştir. Bu ihmale bilinçli olarak kimler göz yummuştur” diye konuştu.

CHP Grup Başkan Vekili Aydın, “Bu konuda konuşmak istemiyorum. Basın Müdürü’nü arayın!”

Buca Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Uğur Aydın, şubat ayı meclis toplantısında Başkan Duman’a yetki verilen kredi konusunda, “Kredi hususunda başkan bölge müdürleri ile de görüştü, ama onay gelmedi. Red de gelmedi. Bir şekilde bekletiliyor. ‘Acaba baskı mı yapılıyor?’ kaygısı içindeyiz. Bizim kredi almamızı engellemek ve bekletmek için baskı mı yapılıyor. Bu kasıtlı ya da kasıtlı değil takdir Buca halkının!” diye konuşmuştu. “İşçi alacaklarının ödenmesi amacıyla çekilecek kredi hakkında gelişme var mı?” şeklindeki sorumuza yanıt vermeyen Aydın, Buca Belediyesi Basın Müdürlüğünden görüş alınması gerektiğini ifade etti.