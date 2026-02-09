Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye’de yaşanan ekonomik krize sert ifadelerle tepki gösterdi. Güç, esnafın ve vatandaşın içinde bulunduğu zor tabloya dikkat çekerek iktidarı eleştirdi.

Ekonomimiz iflas etti, alım gücü tükendi

Türkiye’de hayat pahalılığının her geçen gün arttığını vurgulayan Güç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “ESNAFLARIMIZ ZOR DURUMDA DİYORUZ YİNE UMURLARINDA DEĞİL Ekonomimiz iflas etti. Dünyada eşi benzeri görülmemiş pahalılığı yaşıyoruz. Halkımızın alım gücü bitti tükendi.”

Esnaflar borç batağında

Ekonomik krizin en çok esnafı etkilediğini belirten Güç, esnafın borç yükü altında ezildiğini ifade etti. CHP olarak çözüm amacıyla verdikleri önergelerin reddedildiğini söyleyen Güç, açıklamasında şu sözleri kullandı:

“Esnaflarımız da borç batağındalar. Esnaflarımızı kurtaralım, destek olalım diye önerge veriyoruz ama yine reddediyorlar.”

Umursamıyorlar, ciddiye almıyorlar

İktidarın yaşanan ekonomik sorunlara karşı duyarsız kaldığını savunan CHP İzmir İl Başkanı, mevcut yönetimin halkın yaşadığı sıkıntıları görmezden geldiğini belirtti. Güç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Umursamıyor, ciddiye almıyorlar.”

“Az kaldı...”

Açıklamasının sonunda CHP iktidarı vurgusu yapan Güç, vatandaşın mevcut ekonomik tablodan kurtulacağını ifade ederek paylaşımını şu sözlerle tamamladı: “Halkımız CHP iktidarımız ile bu yetersiz iktidardan kurtulacak ve rahatlayacak. Az kaldı...”