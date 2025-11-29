Son Mühür / CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, partisinin 39’uncu Olağan Genel Kurul toplantısında Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Coşkulu bir kurultay geçirildiğinin altını çizen CHP’li vekil Sarıgül, yurdun dört bir yanından gelen yurttaşların teveccühünden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. “Türkiye’nin umudu burada” vurgusu yapan Sarıgül ayrıca iktidar hedeflerinin de altını çizerek, “Muhalefetteki son kurultayımız” mesajı verdi.

CHP’li vekil Sarıgül, şu açıklamaları yaptı:

“Muhalefetteki son kurultayımız. Büyük bir heyecan var. Yurdun dört bir yanından gelen yurttaşlarımız var. Türkiye’nin umudu burada. Memurlar burada, emekliler burada, dar gelirliler burada, atanamayan öğretmenler, uzman çavuşlar, hakkını alamayan emniyet mensupları, kader mahkumları burada. Ben bu kurultayın muhalefetteki son kurultayımız olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra yapacağımız kurultayda inşallah yurttaşlarımızın da vereceği yetki ile iktidarda olacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.