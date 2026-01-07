Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka’da yapımı tamamlanan Haydar İnanır Spor Tesisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Törende konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, “2025 yılı CHP ailesi olarak acı geçti, çok arkadaşımızı kaybettik. Hepsinin hayalleri, düşünceleri vardı. Düşünceleri, gençlerimizin bu ülkeye daha umutla bakabilmelerini sağlamaktı. Başta Haydar olmak üzere 2025’te kaybettiğimiz arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Aynı zamanda 2025 yılı başta Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere birçok arkadaşımız Silivri zindanında tutsak bulunuyor. Bunun neden olduğunu herkes biliyor. Çünkü onlar CHP’li belediye başkanlarının başarılarından rahatsız" dedi.

'Rahatsız oldukça saldırmaya devam ediyorlar'

"31 Mart seçimleri gösterdi ki bu ülkede iktidar değişiyor, CHP geliyor" sözleriyle devam eden Karasu, "CHP’li belediyeler çocuklarımız için kreş, yaşlılar için bakım merkezi, gençler için yurtlar, spor alanları yapıyor. Bir tarafta 23 yıl iktidarını beton ve demirden gören iktidara karşın CHP’li belediyeler vatandaşa dokunan hizmetler yapıyorlar. Bunlar birilerini rahatsız ediyor, rahatsız oldukça saldırmaya devam ediyorlar. İzmir’de Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere bu baskı ve yıldırma politikalarına karşı dimdik durdukları için çok teşekkür ediyorum. Bugün Haydar’ın doğum gününde bir tesis açıyoruz. İnsanlar, unutulduğunda ölüyor. Çocuklar burada spor yapıp, topa her vurduklarında Haydar’ın ruhuna dokunan bir Fatiha olacaktır. Yol arkadaşlarımızın her zaman dürüstlüklerinden bahsediyoruz. CHP’liler bu ülkenin yurtseverleri, aydınları, demokratları, Atatürkçüleri ve karşılıksız sevenleridir. Onlar bu ülkeyi karşılıksız sevip bedel ödeyenlerdir. Bu tesisin mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. 2026 yılında da belediyelerimizin yatırımları ve çalışmaları devam edecek. Birileri rahatsız olmaya CHP’de iktidar yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek” diye konuştu.