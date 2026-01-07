İzmir’in Karabağlar ilçesinde, hakkında 5 ayrı hırsızlık suçundan toplam 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, il dışına kaçma hazırlığı yaptığı sırada hurda bir aracın bagajında yakalandı.

Polisten teknik ve fiziki takip

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında D.O. (43) isimli hükümlünün izini sürdü. Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelinin yakalanmamak amacıyla sık sık ilçe değiştirdiği ve farklı kılıklarla dolaştığı belirlendi.

Kaçış planı son anda engellendi

Polis ekipleri, D.O.’nun il dışına çıkmayı planladığı yönünde bilgiye ulaşılması üzerine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda firari hükümlü, hurda bir aracın bagaj bölümünde gizlenmiş halde yakalanarak gözaltına alındı.

Cezaevine teslim edildi

Şahsın yapılan UYAP sorgulamasında, 5 ayrı hırsızlık dosyasından arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.O., cezaevine teslim edildi.