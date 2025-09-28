Son Mühür - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziemir İlçe Örgütü’nde yeni dönem ilçe başkanını belirlemek için delegeler sandık başına gitti. Mevcut İlçe Başkanı Kasım Özkan’ın yeni dönemde aday olmamasıyla birlikte kongre tek aday üzerinden ilerledi.

Çağrı Şırlancı tek aday oldu

Mahalle delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından ilçe başkanlığı için adaylık süreci merakla takip edilirken, taraflar kongre öncesi uzlaşı sağladı. Bu kapsamda delegeler, Çağrı Şırlancı’yı uzlaşı adayı olarak belirleyerek kongreye taşıdı. Şırlancı’nın karşısına başka bir adayın çıkması beklenmiyor.

Divan başkanı Umut Tekin

Kongre, Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Divan Başkanlığı görevini Umut Tekin’in üstlendiği toplantıda, Şırlancı’nın yönetim listesi de delegelerin ve kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Çağrı Şırlancı’nın listesi şu şekilde: