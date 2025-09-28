Cumhuriyet Halk Partisi’nde kongre takvimi işlemeye devam ederken, CHP Foça İlçe Örgütü de yeni ilçe başkanı, yönetim kurulu ve il delegelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Mevcut başkan Kenan Düzgün ile ilçe yöneticisi Atilla Çolak’ın yarışacağı seçimde listeler netleşti.

İki adaylı seçim

Foça’da yapılacak kongrede mevcut İlçe Başkanı Kenan Düzgün’ün karşısına, ilçe yöneticisi Atilla Çolak çıktı. İki aday da ilçe başkanlığı için kendi yönetim listelerini hazırlayarak yarışa dahil oldu.

Listeler açıklandı

Kenan Düzgün ve Atilla Çolak’ın listeleri netleşti. Yönetim kurulu ve il delegesi adaylarının belli olduğu listelerde dikkat çeken nokta ise, Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın hiçbir listede yer almaması oldu.

Sandıkta karar günü

Partililer, ilçe başkanını ve yeni yönetim kadrolarını belirlemek için oy kullanacak. Seçim sonucunun CHP Foça İlçe Örgütü’nün önümüzdeki dönemdeki siyasi yol haritasını belirlemesi bekleniyor.