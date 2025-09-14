Son Mühür- İstanbul il kongresinin iptali sonrası YSK'dan devam eden kongre takvimiyle ilgili vize alan CHP yönetiminin eli rahatlamıştı.

15 Eylül'deki kritik kurultay iptal davası gündemiyle meşgul olan CHP'de bir yandan da gözler ilçe kongrelerine çevrilmiş durumda.

Parti içi iktidar mücadelesinin keskinleştiği dönemde partinin emektar isimlerinden PM eski üyesi Levent Eyipişiren, kongrelerde yaşananları mercek altına aldı.

''Biz aslan CHP'li sosyal demokratlar demokrasi demokrasi diye bağırırız, mücadele ederiz '' hatırlatmasında bulunan Eyipişiren, ''Ama'' eklemesiyle devam etti.

Daha yapacak çok işimiz var...



''İlçe kongrelerinde bile oylamayı tüzüğün önerdiği ÇARŞAF liste yerine önerge ile, zorlayarak BLOK listeyle yaparız, seçilme hakkını sınırlarız.'' diyen Eyipişiren,

''Kongrede Konuşmaları 5 dakika ile sınırlarız hatta

10 konuşmacıdan sonra yeterlilik önergesi ile konuşmaları sonlandırırız.

Mahallesinde, ilçesinde parti içi demokrasiye sahip çıkmayan üye, ülkede demokrasi iddiasında cılız kalır

Belediye başkanı bizleri listesine yazarsa iyi, yazmazsa örgüt siyasetine neden bulaşıyor diyoruz.

Partide siyaset yapış biçimi değişmeli, gelişmeli, dönüşmeli.

Daha yapacak çok işimiz var çoook ...'' mesajı verdi.