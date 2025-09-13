Son Mühür- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul il yönetim kurulu üyesi Yasin Sönmez ve İstanbul Bayrampaşa ilçe üyesi Emin Sönmez kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

CHP'li Bayrampaşa Belediyesine düzenlenen operasyonda, MHP’li Yasin Sönmez ve Emin Sönmez gözaltına alındı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Sönmez ile Bayram İlçe Yönetim Kurulu üyesi Emin Sönmez'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bayrampaşa Belediyesine düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul il yönetim kurulu üyesi Yasin Sönmez ve İstanbul Bayrampaşa ilçe üyesi Emin Sönmez kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir. Adı geçen şahısların partimiz ile ilişiği kalmamıştır.”