Son Mühür / Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği Buca Metrosu’nda kritik bir eşik aşıldı. Üçyol–Çamlıkule arasında planlanan 13,5 kilometrelik hatta tünel kazıları tamamlanırken, projede çalışan son Tünel Açma Makinesi (TBM) Şirinyer İstasyonu’nda yüzeye çıktı. Çift hat olarak toplam 20 kilometrelik tünelin açıldığı projede, 765 milyon Euro bütçeli yatırımın genel ilerleme oranı yüzde 47’ye ulaştı.

Tünellerin birleşmesi Şirinyer’de törenle kutlandı

Tünel kazılarının tamamlanması dolayısıyla Şirinyer İstasyonu’nda tören düzenlendi. Törene Cemil Tugay’ın yanı sıra Görkem Duman, Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, belediye bürokratları, yüklenici firma temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Tugay: “İzmir tarihinin en büyük yatırımı”

Konuşmasında projenin önemine dikkat çeken Başkan Tugay, Buca Metrosu’nun İzmir tarihinin bugüne kadarki en büyük ve en yüksek bütçeli yatırımı olduğunu vurguladı. Göreve başladıklarında tünel kazılarının yalnızca yüzde 2 seviyesinde olduğunu belirten Tugay, “Bugün itibarıyla Üçyol–Çamlıkule arasındaki 13,5 kilometrelik tünel kazısı tamamlandı. Projenin toplam bütçesi 765 milyon Euro” dedi.

Hat uzadı, hedef büyüdü: 17,8 kilometrelik metro

Başlangıçta Üçyol–Buca arasında planlanan hattın, alınan kararla Fuar İzmir’e kadar uzatıldığını ifade eden Tugay, böylece toplam hat uzunluğunun 17,8 kilometreye çıkarıldığını söyledi. Projenin tamamlandığında günde yaklaşık 400 bin yolcu taşıyacağını belirten Tugay, sistemin tam otomatik ve ileri teknolojiye sahip olacağını kaydetti.

108 tren alınacak, ilk etap 2027’de hizmette

Tünel kazılarının ardından üstyapı ve donanım çalışmalarına geçileceğini açıklayan Tugay, “Bu kapsamda 108 adet sürücüsüz metro aracı alacağız. Tren alımı için haziran ayında ihaleye çıkacağız. Hat iki etap halinde işletmeye alınacak ve ilk etabın 2027 yılı içinde hizmete girmesini hedefliyoruz” dedi.

Mevcut hatlarla tam entegrasyon sağlanacak

Buca Metrosu, mevcut Fahrettin Altay–Bornova hattına Üçyol İstasyonu’nda, İZBAN hattına ise Şirinyer İstasyonu’nda entegre olacak. Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi İstasyonu’nda 218 araç kapasiteli otopark yer alacak.

Fuar İzmir yönünde yeni TBM’ler devrede

Tünel kazılarının tamamlanmasının ardından Fuar İzmir yönünde yeni etap için TBM’lerin kurulumuna başlandı. Önümüzdeki aylarda Fuar İzmir–Çamlıkule arasında ilave tünel kazılarına başlanması planlanıyor. Bu etap, İzmir’in güney aksındaki ulaşımı köklü biçimde dönüştürecek.

İstasyon sayısı 14’e çıkıyor

Hat üzerinde Üçyol, Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar Meydanı, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonlarının yanı sıra Fuar İzmir bölgesinde üç yeni istasyon daha eklenecek. Böylece toplam istasyon sayısı 14’e ulaşacak ve hat Gaziemir’e kadar uzanacak.

Depo sahası ve şantiyelerde yoğun çalışma

Araçların bakım ve işletmesi için Fuar İzmir bölgesinde 80 bin metrekare kapalı alana sahip bir depo sahası kurulacak. Tüm şantiyelerde yaklaşık 900 personelin görev yaptığı projede, ilave tünel kazılarının bir yıl içinde tamamlanması ve hattın 2027 sonuna kadar hizmete alınması hedefleniyor.