Son Mühür - CHP Çiğli İlçe Kongresi, Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kongrede kürsüye çıkan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, partililere birlik ve beraberlik mesajları verdi. Yıldız, “Kırgınlıkları geride bırakıp ortak hedeflere odaklanmalıyız” diyerek örgüte çağrıda bulundu.

Görevde bulunduğu 18 aylık süreci değerlendiren Başkan Yıldız, tüm baskılara rağmen önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

Kongrede mevcut ilçe başkanı Erkan Akar tek aday olarak seçimlere katıldı. Protokolde ise tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun isimleri öne çıktı.