Son Mühür/ Osman Günden - CHP Çeşme İlçe Örgütü Olağan Genel Kurulu öncesinde, İlçe Başkanlığına adaylığını açıklayan Av. Nadire Erol, partililerle buluştu. İlçe örgütü önünde kalabalık bir grup tarafından karşılanan Erol, yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verdi.

“Çıktığımız bu yolda hepinizin gözlerindeki heyecanı görmek, bugüne kadar fark edilmeyen ve unutulan herkesin bu yürüyüşte yer aldığını bilmek bana umut veriyor” diyen Erol, genç ve dinamik bir yönetimle göreve talip olduklarını söyledi. Erol, “Ülkemizin iktidarında emeklisinden gencine, yaşlısından annelerimizin dualarına kadar herkesin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Kavasoğulları’ndan tarafsızlık vurgusu

Adaylık açıklamasının ardından CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları’nı makamında ziyaret eden Erol, süreçle ilgili destek gördü. Yedi yıldır ilçe başkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlatan Kavasoğulları, “Kim kazanırsa onun yanındayım. Delegelerimiz kimi tercih ederse, partimizin bayrağını daha yukarı taşıyacaktır. Bu partiyi ileriye taşımak hepimizin vatan borcudur. Bunu Çeşme’den başlatacağız” dedi.

“Baba ocağımız hep açık”

Kavasoğulları’na teşekkür ederek elini öpen Av. Nadire Erol ise, “Çeşme’ye kattığınız tüm değerler için teşekkür ederiz. Baba ocağımız her zaman baba ocağımızdır. İlçe kapımız size her zaman açıktır, bir anahtar da sizdedir başkanım. Hakkınızı helal edin” sözleriyle konuşmasını tamamladı.