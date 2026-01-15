Son Mühür- Buca Belediyesi'nin sabahları dağıttığı çorba hizmetinin simit satan bir esnafın işlerini bozduğu gerekçesiyle isyanı, Buca siyasetini sarsan büyük bir skandala dönüştü.

İZBAN'ın Şirinyer durağı karşısında simit satan esnafın sosyal medyaya yansıyan itirazı sonrası belediyeden konuşma için davet aldığı, söz konusu şahsın belediyeye gittiği anda da Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın koruması olduğu belirtilen Serdar Gökhan tarafından ''Sen bizi sosyal medyada nasıl şikayet edersin'' denilerek darp edildiği belirtildi.

Azmettiren isim olarak...



Darp olayını gerçekleştiren kişiyle onu azmettirdiği öne sürülen CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın gözaltına alınarak Adliye'ye götürüldüğü öğrenildi.

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel'in de adliyeye gelerek olayı takip ettiği belirtilen süreçte darp olayını gerçekleştiren korumanın tutuklama istemiyle, Çağdaş Kaya'nın ise adli kontrol şartıyla nöbetçi hakimliğe sevk edileceği belirtiliyor.

Nöbetçi mahkemede Serdar Gökhan hakkında tutuklama kararı çıktığı Çağdaş Kaya'nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olayları başlatan hakkımı helal etmiyorum şikayeti...



Buca siyasetini karıştıran olaylar zincirinin CHP Buca İnkılap Mahallesi Delegesi İsmail Gılgıl'ın Buca Belediyesi'ne, Çağdaş Kaya'ya ve Haydar Göktepe'ye hakkımı helal etmiyorum diyerek verdiği bu dilekçe olduğu konuşuluyor.