Son Mühür / Beste Temel - Türk futbolunun efsane ismi, “Taçsız Kral” lakaplı Metin Oktay, hayata veda edişinin 34’üncü yılında Konak Belediyesi’nin düzenlediği törenle anıldı. Bahçelievler’deki Metin Oktay Parkı’nda yer alan heykeli önünde gerçekleştirilen anma programında Oktay’ın futbolculuğu kadar insanlığına da vurgu yapıldı.

Anma töreninde duygulu anlar

Heykelinin çiçeklerle donatıldığı törende, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yanı sıra İzmir’in spor dünyasından birçok isim, spor kulübü başkanları, eski futbolcular, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda taraftar hazır bulundu. Oktay’ın takım arkadaşları Bülent Buda ve Ayhan Elmastaşoğlu’nun yanı sıra spor camiasının temsilcileri, efsane futbolcunun anılarını paylaştı.

“İzmir’den yeni Metin Oktaylar çıkmalı”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, törende yaptığı konuşmada Oktay’ın yalnızca futbolculuğu ile değil, centilmenliği ve insani yönüyle de örnek olduğunu söyledi. Mutlu, “İzmir’den yetişmiş, Türkiye’nin simge isimlerinden biri olmuş Metin Oktay’ı onun dostlarıyla anmak paha biçilemez. Futbolcuydu, muhteşem bir oyuncuydu ama aynı zamanda hümanist ve halkını seven bir insandı. Amacımız, İzmir’den yeni Metin Oktaylar çıkması. İzmir’in futbolla yeniden anılması ve şahlanması için çalışıyoruz” dedi.

Spor camiasından vefa mesajları

Damlacık Spor Kulübü Başkanı Ahmet Naci Yıldız, Metin Oktay’ın futbolculuk kariyerine kulüplerinde başladığını hatırlatarak, “Onu her zaman rahmet ve minnetle anacağız” ifadelerini kullandı. İzmirspor Spor Kulübü Başkanı Mustafa Kılıç ise Oktay’ın Türk futbolunun en kaliteli, en centilmen futbolcularından biri olduğunu belirterek gençler için örnek bir model olduğunu vurguladı.

Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala, “Sadece futbolcu değil, örnek bir insandı. Herkesin derdine koşardı” derken, eski futbolcular Bülent Buda ve Ayhan Elmastaşoğlu da Oktay’la ilgili duygulandıran anılarını paylaştı.

İzmirspor’a ziyaret

Anma töreninin ardından Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu ve beraberindekiler İzmirspor Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Kulüp Başkanı Mustafa Kılıç, Metin Oktay’ın İtalya Palermo’daki futbol geçmişine ait envanterin İzmir’e kazandırılması için girişimlerde bulunduklarını aktardı.