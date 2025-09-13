Son Mühür- CHP’de olağan kongre süreci, mahalle delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından ilçe kongreleriyle devam ediyor. Torbalı İlçe Örgütü de yeni başkanını belirlemek için sandık başına gitti.

Aydın Sezer Çok Amaçlı Salonu’nda düzenlenen kongreye partililerin ilgisi yoğun oldu. Girişte, tutuklu CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun serbest bırakılması talebiyle pankartlar asılırken, salonda “Kayyuma ve darbeye hayır” ile “Birleşe birleşe kazanacağız” mesajlarını taşıyan pankartlar dikkat çekti.

Delegeler Sandık Başında

Kongrede, ilçe delegeleri, partinin geleceği ve yeni başkanın seçimi için oylarını kullanmaya devam eidyor. Parti içindeki dayanışma ve birlik mesajlarının öne çıktığı organizasyonda, katılımcılar demokrasi vurgusunu da ön plana çıkardı.

Öte yandan Torbalı’da İbrahim Özel’in tek aday olarak girdiği seçimde yönetim kurulu ve il kongresi delege listesi belli oldu.