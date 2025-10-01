CHP İzmir İl Örgütü'nde ilçe kongreleri tamamlanmıştı. Kongrelerin son bulmasının ardından, herkesin gözü kulağı 17 Ekim’de gerçekleştirilecek olan il kongresine çevrilmiş durumda. Kooperatif davası sebebiyle tutukluluğu devam eden Şenol Aslanoğlu ile Genel Merkez'in yola devam kararı almasıyla birlikte, adı adaylık için geçen isimlerden ne tür hamleler geleceği merak konusuydu. Bu isimlerden biri olan Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Tahliye haberine göre yeniden değerlendireceğim!"

Konuyla ilgili net bir açıklamada bulunan Kaya, "30.09.2025 akşamı kamuoyuna yansıyan açıklamalar ve bugün çıkan haberlerden sonra çeşitli basın kuruluşlarından ve partililerimizden sayısız telefonlar/mesajlar alıyorum. Kamuoyunu daha fazla meşgul etmemek ve tartışmaları alevlendirmemek adına açıklama yapma gereği duydum. Şunun bilinmesini isterim ki:

İl Başkanımız Sayın Şenol Aslanoğlu tutukluyken ve aday olma arzusu varken benim karşısına aday olarak çıkmam mümkün değildir. Genel başkanımız Sayın Özgür Özel’in “Bir arkadaşımızı dahi yarı yolda bırakmayacağız” anlayışını saygıyla karşılıyorum. Partililik bilincim ve hayata bakış açım cezaevindeki biriyle yarışmaya asla izin vermez. İlçe başkanı mevkidaşlarımın teveccühü ve İzmir il örgütünün güçlü desteğini hissediyorum. Parti içi demokrasinin işletilmesi gereğini, Cumhuriyet Halk Partisinin yarışmacı kongre ve kurultay kültürünü, çarşaf listenin kucaklayıcığı ve objektifliğini tartışmaya açacak değilim.

Bizim önceliğimiz bir an önce partili yoldaşlarımızın tutukluluk hallerinin son bulmasıdır. İl başkanımızın ve partili yoldaşlarımızın yargı sürecini dün olduğu gibi 13 Ekim’de de örgütümüzle birlikte yerinde takip edeceğim. İl başkan adaylığı ile ilgili süreci ise mahkemede alacağımız tahliye haberine göre Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve örgütümüzle görüştükten sonra yeniden değerlendireceğim. Kamuoyuna saygıyla duyururum." ifadelerini kullandı.