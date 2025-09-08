Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bornova İlçe Örgütü, parti binası önünde gerçekleştirdiği geniş katılımlı basın açıklamasıyla, son dönemde yaşanan yargı süreçleri ve parti içi tartışmalara karşı net bir duruş sergiledi. İlçe Başkanı Ertürk Çapın, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve kurultay delegelerinin yanı sıra, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda partilinin yer aldığı etkinlikte, parti içi birlik ve dayanışma vurgusu yapıldı. Açıklama boyunca, CHP’nin mevcut yönetimine ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik destek mesajları ön plana çıktı.

İlçe Başkanı Çapın'dan "Oyun" iddiası ve sert tepki

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, yaşanan süreci “rezalet” olarak nitelendirerek, iktidarın partiyi dizayn etme çabası içinde olduğunu ileri sürdü. Çapın, “Maalesef, içimizden çıkan bazı kişiler iktidarla iş birliği yaparak partimizin yönetimine el koymaya çalışıyor. ‘Baba ocağımız’ dediğimiz partimizin binası, devletin polisi ve icra memurlarıyla işgal edilmek isteniyor. Bu hamleler, genel merkezimiz ve seçilmiş yönetimimiz hakkında yürütülen davalarla eş zamanlı olarak yapılıyor. Oyun çok açık: İktidar, ana muhalefeti kendi istediği şekilde şekillendirmek ve muhalifleri sindirmek istiyor,” dedi. Çapın, Bornova örgütünün bu oyuna gelmeyeceğini ve tüm parti üyelerinin tek vücut halinde direneceğini belirtti.

"Dimdik Ayaktayız": Bornova delegelerinden ortak manifesto

İlçe yönetimi adına konuşan Perihan Yardımcı, Bornova delegelerinin ortak tutumunu içeren bir metin okudu. Metinde, partiye yönelik her türlü baskı ve tehdide karşı dimdik ayakta duracakları vurgulandı. "Partimizin geleceğini karartmak isteyenlere karşı halkın iradesini savunma mücadelesi veriyoruz," denilen açıklamada, hiçbir vesayeti kabul etmeyecekleri ve iradelerinin satılık olmadığı ifade edildi. Yardımcı, demokrasiye darbe vurmak isteyenlere boyun eğmeyeceklerini ve Genel Başkan Özgür Özel ile haksız bir şekilde cezaevinde tutulan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yanında olduklarını söyledi. "Onların sesi biziz, onların iradesi biziz!" ifadeleriyle dayanışma mesajı verildi.

Başkan Eşki'den "Partinin sahibi halktır" vurgusu

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise konuşmasında partinin asıl sahibinin yöneticiler değil, Atatürk'ün mirasına ve sol değerlere sahip çıkan milyonlar olduğunu belirtti. Eşki, “Bu milyonların gönlünde bir genel başkan, Özgür Özel; bir cumhurbaşkanı adayı, Ekrem İmamoğlu var. Hiçbir kayyum ya da mahkeme kararı bu gerçeği değiştiremez,” dedi. Yaşanan sürecin, gerçek partililerin kim olduğunu ortaya çıkardığını ifade eden Eşki, CHP’nin Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in partisi olduğunu hatırlattı ve Türkiye'nin bir aile saltanatına dönüştürülmesine izin vermeyeceklerini vurguladı. Mücadelenin kişisel ikbal yarışını aştığını ve hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları için verildiğini kaydetti.

Kurultay delegelerinden birlik çağrısı

Açıklamada söz alan kurultay delegeleri de benzer mesajlar verdi. Olgun Atilla, moral bozukluğuna rağmen birlik ve dayanışma ruhuna sarılma çağrısı yaparken, Gökçe Pişkin Önal parti içi rekabetin sona erdiğini ve artık ortak bir amaç için mücadele etme zamanı olduğunu belirtti. Osman Erbayraktar, 45 yıllık partili olarak genel başkanın ve genel merkezin yanında olduğunu ifade etti. Selma Nalbantoğlu ise eğitim-öğretim yılının getirdiği sorunlara değinerek, CHP'nin bu sorunları çözecek kararlılıkta olduğunu vurguladı. Serap Yılmaz ise partinin büyük bir aile olduğunu ve birlik içinde oldukları sürece her türlü engelin üstesinden gelinebileceğine inandığını dile getirdi. Bu açıklamalarla, CHP Bornova İlçe Örgütü, hem parti içi hem de dışı saldırılara karşı kenetlenme mesajı vermiş oldu.