Son Mühür / Yiğit Uzun - Bornova siyasetinde uzun süredir dillendirilen CHP içi gerilim, artık açık bir krize dönüşmüş durumda. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın arasındaki anlaşmazlık, örgüt içinde belirgin bir bölünmeye neden oldu. Kulislerde, iki isme yakınlık üzerinden şekillenen gruplaşmaların parti içi huzursuzluğu büyüttüğü konuşuluyor.

10 Kasım etkinlikleri bile ayrı yapıldı

Bornova Belediyesi ile CHP Bornova İlçe Örgütü bu yıl 10 Kasım Atatürk’ü Anma programlarında ortak hareket etmedi. İlçe kendi törenini düzenlerken, belediye farklı bir anma programı hazırladı. Parti içinde, bu ayrışmanın iki taraf arasındaki kopuşun artık gizlenemez seviyeye geldiğinin en somut örneği olduğu değerlendiriliyor.

Ziyarette ilçe yönetimi vardı, Ertürk Çapın yoktu

Ertürk Çapın’ın Eylül ayında yeniden ilçe başkanı seçilmesinin ardından CHP Bornova İlçe Yönetimi, protokol gereği Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’ye ziyarette bulundu. Ancak kulislerde en çok konuşulan detay, Çapın’ın bu ziyarete katılmaması oldu. Bu durum, iki isim arasındaki soğukluğun artık kurumsal ilişkilere de yansıdığı şeklinde yorumlandı.

Örgütte iki ayrı hat oluştu

Kulis bilgilere göre CHP Bornova’da:

Ömer Eşki’ye yakın isimler, belediyenin çalışmalarının ilçe tarafından yeterince desteklenmediğini düşünüyor.

Ertürk Çapın’a yakın olanlar ise belediye yönetiminin örgütle uyumlu çalışmadığını, ilçe başkanlığının dışlandığını aktarıyor.

Bu karşılıklı rahatsızlık hali, teşkilatta belirgin şekilde iki farklı odağın oluşmasına neden oluyor. Örgüt içi toplantılarda bile bu ayrışmanın hissedildiği, karar alma süreçlerinde sık sık sürtüşmeler yaşandığı ifade ediliyor.

Huzursuzluk yayılıyor

CHP kulislerinde hem Ertürk Çapın’ın hem de Ömer Eşki’nin sert tutumlarının, Bornova’da örgüt içi tansiyonu artırdığı değerlendiriliyor. Parti içinde, “kim hangi tarafta” sorusunun ön plana çıktığı, uzun süredir biriken rahatsızlıkların yer yer açık tartışmalara dönüştüğü kaydediliyor.

Bu atmosferin, sahadaki parti dinamizmini zayıflattığı ve Bornova’da CHP’nin bütünlük görüntüsünü bozduğu yorumları öne çıkıyor.

Seçim süreci öncesi riskli bir tablo

Parti tabanında en büyük endişe, bu ayrışmanın yerel ve genel seçim hazırlıklarını olumsuz etkilemesi. Hem örgüt hem belediye kanadında “gerilimin bu şekilde devam etmesinin CHP’ye zarar vereceği” görüşü yaygın.

Bornova CHP’deki bu iki başlı yapı ve artan huzursuzluk, önümüzdeki dönemin daha gergin geçeceğine işaret ediyor.