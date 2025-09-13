Son Mühür- CHP’de mahalle delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından gözler ilçe kongrelerine çevrilirken, 14 Eylül’de yapılacak Bayraklı İlçe Kongresi öncesinde kritik gelişme yaşandı.

AHMET’LER ÇEKİLDİ

Adaylık için çalışma yürüten Ahmet Sağlam ve Ahmet Küçük, kongre yarışından çekilerek Cevat Eren Arslan’ı destekleme kararı aldı. Böylece Bayraklı kongresi iki adaylı geçecek.

2 ADAY

Mevcut İlçe Başkanı Münir Demir yeniden aday olurken, karşısına CHP Gençlik Kolları eski MYK üyesi Cevat Eren Arslan çıkacak.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Arslan’ın adaylıktan çekildiğine dair iddialar ortaya atılmış, ancak Arslan bu söylentileri “kasıtlı” olarak nitelendirmiş ve adaylık çalışmalarına devam ettiğini açıklamıştı.