Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'in köklü kültür ve sanat mirasının sembollerinden Kültürpark Göl Gazinosu, titiz bir restorasyon sürecinin ardından kapılarını yeniden açtı. 1930'lardan bu yana fuarcılık ve sanat hayatının kalbinde yer alan mekân, aslına sadık kalınarak yenilendi ve 94. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) öncesinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve çalışmalarda emeği geçen işçilerle birlikte hizmete sunuldu. Açılış töreninde konuşan Başkan Tugay, projenin sadece bir restorasyon değil, aynı zamanda halka hizmet etme felsefesinin bir yansıması olduğunu vurguladı. "Halk için çalışıyoruz, birilerini zengin etmek için değil," diyen Tugay, bu önemli eserin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür etti.

Kültürel miras ve modern vizyon bir arada

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla Göl Gazinosu, modern bir sosyal tesis ve kültürel bir merkeze dönüştürüldü. Tesiste hem geçmişin ruhu korunurken hem de günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek düzenlemeler yapıldı. Açılışta, Başkan Tugay'a bürokratlar ve emekçi personel eşlik etti. Yenilenen yüzüyle büyük beğeni toplayan tesis, 29 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında sürecek olan 94. İEF boyunca, ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. Ayrıca, Göl Gazinosu'nun fuayesinde, İzmir'in zengin mutfak kültürünü tanıtacak olan İzmir Mutfak Müzesi'nin ön sergisi de ziyarete açıldı. Başkan Tugay, kent ve ülke tarihinde iz bırakmış bu ikonik yapıyı yeniden İzmirlilerle buluşturmaktan duyduğu heyecanı dile getirerek, projenin her aşamasında fedakârca çalışan personele teşekkürlerini sundu.

Gastronomi ve sanatın yeni durağı

Uzun yıllar İzmir'e ve Kültürpark'a hizmet verecek şekilde tasarlanan Göl Gazinosu'nun bir bölümü, onaylı restorasyon projesi kapsamında Mutfak Müzesi olarak işlev görecek. Nejat Yentürk'ün küratörlüğünde, üç farklı koleksiyoncunun bağışladığı binlerce eserden oluşan zengin bir arşive sahip olan müze, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı gastronomi müzelerinden biri olmayı hedefliyor. Müzenin ön tanıtım sergisi, İEF süresince Göl Gazinosu fuayesinde gezilebilecek. Yapının diğer kısmı ise, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan Grand Plaza A.Ş. tarafından işletilecek bir sosyal tesis olarak İzmirlilerin keyifli vakit geçirmesine imkân sunacak. Bu yeni yaşam alanı, hem dinlenme hem de sosyal etkileşim için ideal bir mekân olacak.

Emeğin değeri ve halk için hizmet anlayışı

Başkan Tugay, Göl Gazinosu'nda gerçekleştirdiği incelemeler sırasında, kamu çalışanı olmanın ve halka hizmet etmenin getirdiği gururu paylaştı. "İyi ki bu şehrin belediyesiyiz, kamu çalışanıyız. Bunu halkımız için yapıyoruz," ifadelerini kullanan Tugay, yapılan her işin doğrudan vatandaşın refahına yönelik olduğunu belirtti. "Herhangi birinin kazanç sağlaması için değil, doğrudan halkımızın, her yaştan yurttaşın iyiliğine olan, onları mutlu edecek, onlara hizmet edecek bir iş ortaya koymanın keyfini yaşatıyor," diyerek emeğin ve kamu hizmetinin önemine dikkat çekti. Tugay, çalışanlara, diktikleri her bir ağaçtan, havuzdaki her bir su damlasına kadar, projeye kattıkları her bir detay için yürekten teşekkür etti.

İzmir'e değer katan bir vizyon

İzmir'e daha iyi hizmet etme hedefiyle çalıştıklarını yineleyen Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin güçlü ve köklü bir kurum olduğunu hatırlatarak, bu yapının bir parçası olmanın herkes için bir onur kaynağı olduğunu vurguladı. "Hayatımıza değer katmaya devam edelim. Yaşadığımız kente ve insanlarımıza hak ettikleri değeri katmaya çalışarak çalışmaya devam edelim," çağrısında bulundu. Konuşmasının ardından işçilerle hatıra fotoğrafı çektiren Tugay, Mutfak Müzesi sergisini de gezerek kasap terazisi, salep güğümü gibi tarihi ve kültürel değeri olan parçaları inceledi. Müzeye dair bu ön sergi, fuar süresince halkın ziyaretine açık olacak.

Tarihin sahnesi: Bir yıldızlar geçidi

Kültürpark'ın efsanevi yapıları olan Ada ve Göl gazinoları, sadece İzmir'in değil, tüm Türkiye'nin sanatsal belleğinde derin izler bıraktı. Bir asra yaklaşan tarihlerinde sayısız konser ve tiyatro etkinliğine ev sahipliği yapan bu mekânlar, sanatın en parlak yıldızlarını ağırladı. Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Tanju Okan, Muazzez Abacı, Emel Sayın, Moğollar, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Gönül Yazar, Barış Manço ve Cem Karaca gibi efsanevi isimler burada unutulmaz konserler verdi. Tiyatro dünyasının devleri İsmail Dümbüllü, Nejat Uygur, Sadri Alışık, Zeki Alasya ve Metin Akpınar da bu sahnelerde seyirciyle buluştu. Göl Gazinosu, bu zengin mirası taşıyarak yeni anılara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.