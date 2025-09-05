Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları’nda uzun yıllar siyaset yapan ve İzmir siyasetinin bilinen isimlerinden Cevat Eren Arslan, bugün yayınladığı bir bildiri ile CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı’na aday olacağını kamuoyuna açıkladı.

Cevat Eren Arslan: İç ve dış politikada iflasın derinleştiği bir dönemden geçiyoruz

Sosyal medya üzerinden yayınlanan ve kısa sürede kullanıcılar tarafından destek ve ilgi gören paylaşımda, “Cumhuriyet'in temel değerlerine, demokratik Türkiye idealine ve adalete inanan değerli yol arkadaşlarım; Ülkemizin gün geçtikçe gerilediği, baskının ve zulmün arttığı, kadın cinayetlerinin ve çocuk istismarının her geçen gün yükseldiği, iç ve dış politikada iflasın derinleştiği bir dönemden geçiyoruz.

Ancak bizler, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bu karanlığı yırtıp aydınlığa çıkmaya kararlı olan milyonlarız. Bugün, Genel Başkanımız Özgür Özel'in önderliğinde, partimizin yeniden iktidara yürüdüğü; Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak tehdidiyle susturulmak istendiği ama halkın vicdanında daha da büyüdüğü bir süreçten geçiyoruz. Biz biliyoruz ki susturulmak istenen her ses, aslında halkın umudunu daha gür yükseltmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

“Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak bir yol açmak zorundayız”

Son olarak, Bayraklı’yı yalnızca seçim döneminde hatırlayan bir anlayışta olmayacaklarını vurgulayan CHP’li Cevat Eren Arslan, söz konusu paylaşımda şu cümlelere yer verdi: “Bizler Bayraklı'da, Mustafa Kemal'in yol arkadaşlarının torunları olarak; emekten, özgürlükten, adaletten, eşitlikten yana siyaset yapmaya adayız. CHP'nin en güçlü olduğu bu topraklarda, sadece bir ilçe örgütü değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak bir yol açmak zorundayız.



Şimdi bize düşen, umudu büyüten, gençleri, kadınları ve tüm emekçileri siyasetin merkezine taşıyan yeni bir örgütlenme anlayışıdır. Bayraklı'yı yalnızca seçim dönemlerinde hatırlayan bir anlayışa değil, sürekli halkın içinde olan, dert dinleyen, çözüm üreten, dayanışmayı büyüten bir yapıya dönüştürmek istiyoruz.”