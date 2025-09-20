Son Mühür/ Emine Kulak- CHP’de kongre süreci hızla devam ederken, İzmir’de ilçe kongreleri yoğun tempoda sürüyor. Bu kapsamda Balçova ilçesinde bugün gerçekleşen CHP ilçe kongresinde mevcut İlçe Başkanı Murat Aküzüm, tek aday olarak seçimlere katıldı.

Aküzüm’ün yönetim listesi de belli oldu. Listenin ilk sırasında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit yer alırken, ikinci sırada CHP’nin önceki dönem Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik bulunuyor. Listede ayrıca Balçova’nın eski Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya da yer alarak dikkat çekti.

CHP’de kongre takvimi diğer ilçelerde de devam ediyor.