Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanlığı’nın 39. Olağan Kongresi yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bir otelde yapılan kongrede, mevcut İl Başkanı Hikmet Saatçı ve rakibi İbrahim Gürdal yarıştı. Delegelerin oylarıyla sonuçlanan seçim, parti tabanında büyük heyecan yarattı.

Hikmet Saatçı yeniden başkan seçildi

Kongrede beyaz listeyle seçime giren mevcut başkan Hikmet Saatçı, 310 delegenin oyunu alarak yeniden il başkanı seçildi. Saatçı, bu sonuçla güven tazelerken, rakibi İbrahim Gürdal 237 oyda kaldı.

Aydın’da demokrasi vurgusu

Kongrede söz alan partililer, seçimlerin demokratik bir atmosferde geçtiğini belirtti. CHP’nin yerelde ve genelde daha güçlü bir örgüt yapısına kavuşması gerektiği vurgulandı. Katılımcılar, Aydın’ın Türkiye’deki örgütlü ve dinamik illerden biri olduğunu dile getirdi.