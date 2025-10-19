Aydın’ın Söke ilçesine bağlı kırsal Argavlı Mahallesi’ndeki sulak alanlar, doğaya bilinçsizce dökülen çöp, moloz ve hafriyat nedeniyle alarm veriyor. Büyük Menderes Nehri’nin eski yataklarından oluşan bu hassas ekosistem, son dönemde hızla kirleniyor. Su canlılarının yaşadığı ve tarım-hayvancılık faaliyetlerinin sürdüğü bölgede, çevreciler durumun acilen kontrol altına alınması gerektiğini belirtiyor.

Kurbağadan su kaplumbağasına, tüm canlılar tehlikede!

Yıl boyunca su kaplumbağaları, kurbağalar, su yılanları ve çeşitli sucul canlılara ev sahipliği yapan Argavlı’daki sulak alanlar, yoğun atık dökümleriyle birlikte yaşamsal tehdit altında. Bölgede biriken moloz ve çöpler yalnızca yüzey kirliliğine yol açmıyor; yağmur sularıyla birlikte yer altı sularına karışma riski taşıyor. Bu durum, hem tarımsal üretimi hem de hayvancılığı olumsuz etkiliyor.

“Burada ekosistem çöküyor”

EKOSİSTEMİ Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, bölgede yaşanan kirliliğin boyutuna dikkat çekerek sert uyarılarda bulundu. Sürücü, “Burada her türlü atığı görmek mümkün. Bunlar sadece inşaat molozları değil; farklı işletmelere ait, insan, hayvan ve bitki sağlığına zarar veren atıklar da var. Bazı atıkların içeriği bile belirsiz. Yağmurlarla birlikte bu maddeler yer altı sularına karışacak. Bu sadece doğayı değil, halk sağlığını da tehdit ediyor” dedi.

Hayvancılıkla geçinen köylüler zor durumda

Sürücü, bölgede geleneksel yöntemlerle hayvancılık yapan köylülerin de büyük sıkıntı yaşadığını belirtti. “Çobanlar, hayvanlarını otlatacak temiz alan bulamadıklarını söylüyor. Atık yığınları, hayvanların doğal yaşam alanlarını yok ediyor. Bu tablo sürdürülebilir değil” ifadelerini kullandı.

Doğa severlerden çağrı: “Derhal müdahale edilmeli”

EKODOSD Başkanı, yetkililere seslenerek alanın koruma altına alınması ve atık dökümlerine karşı denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı. Sürücü, “Burada ekosistem çöküyor. Bu sadece bir çevre kirliliği değil, biyolojik bir felaketin başlangıcı olabilir. Doğa kendi kendini yenileyemeden bu tahribatın geri dönüşü olmayacak. Durumun hemen kontrol altına alınması gerekiyor” diye konuştu.

Çevrecilerden ortak endişe

Aydın’daki çevre örgütleri de Argavlı’daki durumun ciddiyetine dikkat çekerek, konunun sadece yerel bir sorun olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. Çevreciler, sulak alanların iklim dengesinin korunması ve biyoçeşitliliğin sürdürülmesi açısından hayati önem taşıdığını hatırlattı.