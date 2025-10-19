Son Mühür / Yiğit Uzun- CHP’nin 39’uncu Olağan Ankara İl Kongresi’nde mevcut başkan Ümit Erkol, tek aday olarak girdiği seçimde 461 delegeden 418’inin oyunu alarak yeniden il başkanı seçildi. Kongrede toplam 650 delege oy kullanma hakkına sahipti.

Parti üst yönetimi ve Mansur Yavaş katıldı

Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongreye, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, genel başkan yardımcıları Ensar Aytekin, Gamze Taşçıer, Aylin Nazlıaka, Gülşah Deniz Atalar ve Yalçın Karatepe’nin yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Kongrenin Divan Başkanlığı’nı Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin yürüttü.

Engellemelere rağmen başarı vurgusu

Kongrede konuşan Mansur Yavaş, “Ankara’da tüm engellemelere ve baskılara rağmen oy oranımız rekor seviyeye ulaştı. İlk genel seçimlerde Türk milleti bugünkü iktidara sandıkta gereken cevabı verecektir” dedi.

“Zorlu yürüyüşe hazırız”

Yeniden seçilen İl Başkanı Ümit Erkol, konuşmasında birlik ve mücadele mesajı verdi: “Yeni dönemde bize güvenip yeniden göreve getirirseniz, bu büyük ve zorlu yürüyüşe hep birlikte hazırız.”

Özel ve İmamoğlu’ndan mesaj

Kongrede CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Amsterdam’dan gönderdiği mesajlar da okundu.