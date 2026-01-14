Son Mühür - Altın Küre ödülünü kazananlara sunulan hediye çantasında, 70 bin dolarlık yat tatilinden nadir şaraplara kadar pek çok lüks unsur yer alıyor. Kırmızı halı şıklığı ve prestijli ödülleriyle bilinen Altın Küre Ödülleri, bu yıl da kazananlara ve sunuculara verilen ultra lüks hediye paketiyle dikkat çekti. 2026 itibarıyla Altın Küre hediye çantasının toplam değerinin yaklaşık 1 milyon dolar olduğu ifade edilirken, önceki yıllarda yaklaşık 500 bin dolar olan bu tutarın iki katına çıkarak organizasyon tarihinin en pahalı hediyesi haline geldiği belirtildi. “Ultimate Gift Bag” adı verilen özel paket, Robb Report ile PMC iş birliğiyle hazırlandı.

Çantanın içindekiler dudak uçuklattı

-Dünyanın ilk su altı rezidansi The Muraka da 2 gece + Rangali Ocean Pavilion'da 2 gece konaklama (70.000 $)

-Meksika da sahil kenarı villada 3 gece konaklama (25.000 $)

-Endonezya'da 5 günlük lüks yat kiralama (60,000 $)

-Tayland Körfezi The Royal Villa'da 3 gece konaklama (15.370 $)

-Maldivler "The Residence villasında 3 gece konaklama (80.000 $)

-Ultra özel bir spor salonunu kapatma deneyimi (7.500 $)

-Özel fıçıda üretilmiş viski (1.080 $) 9 ultra nadir Fransız şarabı (210.000 $)

-Bordeaux'da Jubilee etkinliğine 2bilet (117.000 $) + 2026 Golden Vines, 2 bilet (30.000 $)