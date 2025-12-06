Şanlıurfa’da bir okulda öğle saatlerinde yaşanan gıda kaynaklı rahatsızlık şüphesi üzerine 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Öğle yemeği sonrası rahatsızlandılar

Olay, Haliliye ilçesinde bulunan Beyazkuyu İlk ve Ortaokulu’nda meydana geldi. Öğrencilerin, öğle arasında okulda dağıtılan sandviç ve çorbayı tükettikten kısa süre sonra kendilerini kötü hissettikleri bildirildi. Mide bulantısı ve kusma şikâyetlerinin artması üzerine öğretmenler durumu 112 Acil Servis’e bildirdi.

Sağlık ekipleri okula sevk edildi

İhbarın ardından okul binasına sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 25 öğrenci, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Öğrencilerin genel sağlık durumlarının kontrol altına alınması için tedbir amaçlı gözetim altında tutuldukları öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Yaşanan olayla ilgili olarak yetkili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı. Tüketilen gıdalardan numune alındığı ve kesin nedenin yapılacak analizlerin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Okul yönetimi ile ilgili birimlerin soruşturma kapsamında iş birliği içinde çalıştığı bildirildi.