Samsunspor’un transfer listesinde yer alan Cherif Ndiaye, Senegalli santrfor olarak Türk futbolseverlerce yakından tanınan bir isim. 23 Ocak 1996’da Dakar’da doğan Ndiaye, 1.90 boyunda ve forvet pozisyonunda görev alıyor. Sahadaki fiziksel gücü, hava hakimiyeti ve bitiriciliğiyle biliniyor.

Cherif Ndiaye kimdir?

Cherif Ndiaye, Grand Yoff FC altyapısında yetiştikten sonra profesyonel kariyerine Belçika'nın Waasland-Beveren takımında başladı. Burada 13 maçta 1 gol kaydadı. 2019 yılında HNK Gorica’ya transfer oldu ve Hırvatistan’da çıkış yakalayarak 52 maçta 15 gol attı. 2020-21 sezonunda, önce Göztepe’ye kiralandı; ardından bonservisiyle birlikte Türkiye Süper Ligi'ne adım attı. Göztepe forması altında Süper Lig’de iki sezonda toplam 69 maçta 20 gol attı.

Kariyer özeti ve başarıları

Türkiye’deki Göztepe performansıyla dikkat çeken Ndiaye, 2022’de Çin Ligi ekibi Shanghai Port’a transfer oldu. Burada 24 maçta 9 golle oynadı. 2022-23 sezonunun ikinci yarısında Süper Lig ekibi Adana Demirspor’a kiralandı; burada 12 maçta 8 gol gibi etkili bir performans sergiledi. 2023’te bonservisiyle Adana Demirspor’a geçiş yaptı ve UEFA Konferans Ligi eleme maçlarında toplam 4 gol attı, ligde iki maçta da bir gol kaydetti.

2023-2024 sezonunda Sırbistan'ın Crvena zvezda (Kızılyıldız) ekibine transfer olan Ndiaye, burada hem lig hem Avrupa kupalarında forma giydi. Şu ana kadar profesyonel kariyerinde 264 maçta 98 gol kaydetti. Senegal Milli Takımı ile 5 maça çıkan Ndiaye, uluslararası arenada da forma giyme tecrübesine sahip.

Senegalli forvet, özellikle Türkiye’deki performansıyla Süper Lig takımlarının dikkatini çekti; son olarak Samsunspor’un da transfer gündeminde adı öne çıktı. Göztepe ve Adana Demirspor’daki gol yollarındaki başarısıyla, güçlü fiziği ve bitirici özelliğiyle bilinen Ndiaye, kariyerinde yükselmeye devam ediyor.