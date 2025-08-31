Son Mühür- “Çocuklar Duymasın” dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu, 2008 yılında evlendiği kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile birlikte tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Romantik karelerine “Yaz bitmesin” notunu düşen Altuğ, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Yoga paylaşımı sonrası dikkat çekmişti

Geçtiğimiz günlerde yoga yaparken çektiği görüntüleri paylaşan oyuncu, yine sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Bir takipçisinin “Yağmur Bey kıskanmıyor mu acaba?” sorusuna, “Neden kıskansın ki!” yanıtını veren Altuğ’un bu sözleri çok konuşulmuştu.

“Donsuz çıkın ortalığa” yorumu sinirlendirdi

Yeni paylaşımlarının altına gelen yorumlar arasında eleştirel ve rahatsız edici ifadeler de yer aldı. Bir kullanıcının, “Donsuz çıkın ortalığa ya, kaç yaşınıza geldiniz biraz edep ya” sözleri Pınar Altuğ’u öfkelendirdi.

Ünlü oyuncu, bu yoruma sert tepki göstererek, “E gidin sayfamdan, ne işiniz var ilginizi çekmeyen paylaşımlarda” yanıtını verdi.