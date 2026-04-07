Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ROKETSAN’ın kritik tesislerinin açılış ve temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

"Provokasyonlarla Türkiye'nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen terör saldırısını lanetleyerek başladı. Saldırıyla ilgili yürütülen sürece ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Öncelikle bugün öğle saatlerinde İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen ve kahraman güvenlik güçlerimizin başarılı müdahalesiyle boşa çıkarılan kalleş saldırıyı lanetlediğimizin bilinmesini istiyorum.

Menfur terör eyleminde biri ölü 2'si yaralı olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, müdahale sırasında 2 kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır.

Saldırıyla ilgili hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız hem de emniyet, istihbarat birimlerimiz gerekli tahkikatlarını süratle başlatmıştır.

Yaralı polislerimize cenabı Allah'tan acil şifalar diliyor, İstanbul emniyetine ve halkına geçmiş olsun diyorum.

Terörün her türlüsüyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, bugünkü gibi alçak ve zaman ayarlı provokasyonlarla Türkiye'nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz."

"Şehitleriyle yaşayan bir milletiz"

Erdoğan, vatan savunması uğruna can verenlere olan minnetini vurgulayarak: "Evvel emirde şu hakikati tüm kalbimle ifade etmek arzusundayım. Biz şehitleriyle yaşayan ve şehitlerinin de yaşadığına inanan bir milletiz.

Tam bin yıldır; ezan-ı Muhammediler semalarda inlesin, ocaklar haneler ümitler sönmesin, bayrağımız gönderde şanla şerefle gururla dalgalansın diye vatanımız baki, devletimiz ebedi, milletimiz özgür olsun diye canlarını feda eden tüm şehitlerimizi kemal-i hürmetle yad ediyorum.

Ülkemizin ve milletimizin istikbali için kahramanca mücadele eden tüm gazilerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Yeni tesisler ve teslimatlar: "Çelik Kubbe" güçleniyor

Savunma sanayiinde tam bağımsızlık yolunda kritik bir eşiğin geçildiğini belirten Cumhurbaşkanı, açılışı yapılan tesisler ve teslim edilen sistemler hakkında bilgi vererek,

"Bugün savunmada tam bağımsız Türkiye yolunda çok önemli bir eşiği daha geride bırakıyoruz. Birazdan inşallah Kırıkkale yakıt üretim tesislerimizin, Lalahan harp başlığı tesisimizin, İleri Teknolojiler Ar-Ge ve Mühendislik Merkezimizin açılışını yapacağız.

Ayrıca Tayfun, Siper, Atmaca, Hisar-A, Hisar-O ve Sungur sistemlerimiz ile Çakır, SOM, SİHA'larımızın keskin pençesi MAM-T ve MAM-L gibi birçok silah grubunu kahraman ordumuza teslim edeceğiz.

Lalahan Füze Entegrasyon Tesislerimizin de temellerini atacağız. Çelik kubbenin vurucu gücünü oluşturan bu sistemlerin daha yüksek üretim temposuna ulaşmasıyla hava savunma mimarimizi daha da tahkim etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Teknoloji nizamının kurucu aktörlerinden biriyiz

Dijitalleşme ve yapay zeka temelli savunma sistemlerinin önemine değinen Erdoğan, Türkiye'nin artık bu alanda yön belirleyen bir güç olduğunun altını çizerek,

"Dijitalleşme ve yapay zeka temelli algoritmaların savunma konseptini sil baştan şekillendirdiği bir dönemi yaşıyoruz.

Artık teşhis, tespit, karar alma, müdahale ve imha süreçlerinde milisaniyelerin dahi büyük bir fark oluşturduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Biz kuralların ve süreçlerin yeniden şekillendiği bu yeni nizamın kurucu aktörlerinden biriyiz.

Siper savaşlarının yerini siber savaşların aldığı bu yeni sisteme ayak uydurma kaygısı taşımıyoruz. Çünkü hem sahada hem teknolojide yön ve gidişatı artık ülke olarak biz de tayin ediyoruz." mesajını verdi.

Savunma sanayiinde geçmiş engeller ve başarı hikayesi

Türkiye'nin bugünlere gelirken yaşadığı zorlukları hatırlatan Erdoğan, muhalefetin geçmişteki tutumlarını, "Bakınız burada bir gerçeği sizlere ve ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarıma hatırlatmak durumundayım.

Savunma sanayinde önemi bugünlerde daha iyi anlaşılan gurur verici seviyelere asla kolay gelmedik. Sınandık, oyalandık, yarı yolda bırakıldık, engellendik, tehdit edildik.

Tabii bunları yaparken trajikomik manzaralara da şahitlik ettik. Hatırlayın biz Sinop'ta füze testleri yaparken ana muhalefet partisinin genel başkanı 'balıklar füze seslerinden ürküyor, yuvalarını terk ediyor' diyordu.

İktidara gelince savunma sanayiine dokunacağız diyeninden tank palet fabrikası üzerinden istismar yapanına kadar akla, vicdana, ahlaka sığmayan nice sabotaj girişimiyle karşılaştık.

Eğer biz bunlara kulak verseydik savunma sanayinde bugün geldiğimiz noktanın Allah muhafaza yakınından bile geçemezdik." diyerek eleştirdi.

"İnşallah savunma ihracatında dünyada ilk 10'a gireceğiz"

Türkiye'nin savunma sanayii rakamlarını ve gelecek hedeflerini paylaşan Erdoğan, ihracat vizyonunu paylaştı:

"Savunmada dışa bağımlılık oranımızı yüzde 80'den yüzde 20'ye indirdik. 2002'de sadece 248 milyon dolar olan savunma ihracatımızı geçtiğimiz sene 10 milyar doların üzerine çıkardık.

2026'nın ilk çeyreğinde savunma ve havacılık ihracatımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12,1 artışla 1 milyar 910 milyon dolara ulaştı.

2028 hedefimiz olarak belirlediğimiz 11 milyar dolarlık ihracat hacmini yakalayacak inşallah savunma ihracatında dünyada ilk 10'a gireceğiz."

Uzay hedefi ve Roketsan ailesine teşekkür

Türkiye'nin uzay vizyonunu ve sektörün emekçilerini unutmayan Erdoğan, "Türkiye olarak uzaya bağımsız erişim hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.

Roket teknolojilerinden uydu fırlatma kabiliyetlerine varan geniş bir alanda güçlü adımlarla ilerliyoruz. Savunma ile uzayı aynı ufukta buluşturan bu vizyonun hayata geçirilmesinde Roketsan'ın çalışmaları inşallah gücümüzü artıracaktır.

Milli Savunma Bakanlığımızı, Savunma Sanayii Başkanlığımızı, Roketsan'ımızı bu projelerde emeği geçen tüm kurumlarımızı ve özel sektör paydaşlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum." diyerek konuşmasını noktaladı.