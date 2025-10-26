Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde, gece saatlerinde bir eğlence merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Olay, 04.30 sıralarında Armada Hayat Sokak üzerinde bulunan bir mekanda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen iki şüpheli, araçla geldikleri iş yerinin önünde silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerinde maddi hasar oluşurken, olayda ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler, kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.