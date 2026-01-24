Son Mühür - Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, rahatsızlanması üzerine gece saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Cezaevinden ambulansla çıkarılan Böcek’in Antalya Şehir Hastanesi’ne götürüldüğü öğrenildi.

Uyku apnesi tanısı, çoklu ilaç kullanımı

Muhittin Böcek’e daha önce uyku apnesi tanısı konulduğu, günde 21 farklı ilaç kullandığı belirtildi. Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine acil sevk kararı alındığı ifade edildi. Böcek’in daha önce de benzer şikâyetlerle hastaneye kaldırıldığı, tedavisinin ardından yeniden cezaevine gönderildiği kaydedildi.

Resmî açıklama yapılmadı

Hastanede gerçekleştirilen kontrollerin ardından nasıl bir karar verileceği merak konusu olurken, yetkili kurumlardan gece saatleri itibarıyla sağlık durumuna ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı.