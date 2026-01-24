İran ile ABD arasında tırmanan gerilim yeni bir açıklamayla daha da sertleşti. İranlı üst düzey bir yetkili, Reuters haber ajansına yaptığı değerlendirmede, ABD’nin İran’a yönelik atacağı herhangi bir askeri adımın “topyekün savaş” olarak kabul edileceğini belirterek, buna en sert biçimde karşılık verileceğini söyledi.

“Sınırlı ya da hassas ayrımı yapmayız”

Adının gizli kalmasını isteyen İranlı yetkili, olası bir saldırının niteliğinin İran açısından bir fark yaratmayacağını vurguladı.

Yetkili, “İster sınırlı, ister sınırsız, ister hassas, ister kinetik olarak adlandırılsın; İran’a yönelik her saldırıyı topyekün savaş olarak değerlendiririz ve bunu çözmek için mümkün olan en sert şekilde karşılık veririz” ifadelerini kullandı.

ABD’nin askeri yığınağı İran’da yakından izleniyor

ABD’nin Orta Doğu’ya büyük bir donanma filosu göndermesine değinen İranlı yetkili, bu askeri hareketliliğin dikkatle takip edildiğini söyledi.

Açıklamada, İran ordusunun olası en kötü senaryoya karşı hazır olduğu belirtilerek, “ABD’nin bu yığınağının gerçek bir çatışma amacı taşımadığını umuyoruz. Ancak İran tamamen teyakkuz halindedir” denildi.

“Egemenliğimiz ihlal edilirse karşılık veririz”

İranlı yetkili, ülkesinin egemenliği ve toprak bütünlüğünün kırmızı çizgi olduğunu vurguladı. ABD’nin bu sınırları ihlal etmesi durumunda karşılığın kaçınılmaz olacağını belirten yetkili, verilecek yanıtın içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşmaktan kaçındı.

“İran’ın kendini savunmaktan başka seçeneği yok”

Açıklamanın devamında, İran’ın süregelen askeri tehdit altında olduğu ifade edildi. Yetkili, “ABD’nin askeri baskısı altında bulunan bir ülkenin, saldırıyı püskürtmek ve İran’a saldırmaya cüret eden her kim olursa olsun dengeyi yeniden tesis etmek için elindeki tüm imkânları kullanmaktan başka seçeneği yoktur” değerlendirmesinde bulundu.

Trump’tan donanma mesajı: “Bölgeye büyük bir filo gönderdik”

ABD Başkanı Donald Trump, Davos’taki Dünya Ekonomi Forumu toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, İran’daki gelişmeleri yakından izlediklerini söylemişti.

Trump, “Her ihtimale karşı o yöne çok sayıda gemi sevk ettik. Büyük bir deniz filosu bölgeye doğru ilerliyor” ifadelerini kullanmıştı.

“Belki kullanmak zorunda kalmayız”

Askeri gücün caydırıcı amaçla konuşlandırıldığını savunan Trump, “Umarım hiçbir şey olmaz. Ancak onları çok dikkatli şekilde takip ediyoruz” dedi.

Daha önce yaptığı çağrılar sonrası İran’da bazı idamların durdurulduğunu da hatırlatan Trump, donanmanın gerekirse devreye sokulabileceği mesajını verdi.

Nükleer tesisler hatırlatması ve Hamaney sorusu

Trump, “İran’ın dini lideri Ali Hamaney görevden çekilsin ya da sürgüne gitsin mi?” sorusuna net bir yanıt vermekten kaçındı.

İran ile müzakereye açık olduklarını ifade eden Trump, ülkenin nükleer tesislerine yönelik geçmiş saldırıları hatırlatarak, benzer bir girişim olması halinde ABD’nin çok daha kolay yeni bir saldırı gerçekleştirebileceği uyarısında bulundu.